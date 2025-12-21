高雄「老牌周燒肉飯」違反勞基法挨告 判賠2退休員工逾百萬

高雄燒肉飯店未依法投保勞健保並提撥勞退金，遭判賠2名員工逾百萬元。（圖／報系資料照）

高雄知名「老牌周燒肉飯店」爆出勞資糾紛，陳姓負責人因未依法為員工投保勞健保及提撥勞退金，遭2名資深員工提告求償。高雄地方法院審理後認定，資方違反多項勞基法規定，判決陳負責人應給付阮姓員工40萬9418元、陳姓員工56萬7861元，並須補提繳14萬3418元至阮女勞退專戶，全案可上訴。

判決指出，阮女自2018年9月7日起受僱擔任櫃檯收銀人員，陳女則自2018年9月15日起擔任現場烤肉人員，月薪均為3萬3000元。2025年1月20日，陳負責人以店面將進行內部裝修為由，依勞基法第11條第3款終止雙方勞動契約，但未依規定預告，也未給付當月薪資。

阮女主張，陳負責人遲至2024年9月24日才為她投保就業保險，導致離職時就保年資未滿1年，無法領取失業給付。她於契約終止時已滿45歲，原可領取9個月失業給付，每月1萬9800元，因此請求賠償損失17萬8200元。

陳女則指出，陳負責人於任職期間未依法為她投保勞保，導致她自2025年2月起請領的老年年金每月短少2022元。陳女現年64歲，依高雄市女性平均餘命計算，請求賠償8年老年年金差額損失19萬4112元。

法院審理後認為，陳負責人長期未依規定為2人投保，阮女的就保年資確實不足，陳女的老年年金也因此每月短少2984元。此外，2人在職期間從未休過特休假，資方也未給付特休未休工資，加上未依法預告即解僱，應補發預告工資及資遣費。

高雄地院資方違反勞基法多項規定，判決陳負責人應給付阮女資遣費10萬2848元、預告工資3萬2280元、積欠工資2萬1290元、特休未休工資7萬4800元及失業給付損失17萬8200元；陳女資遣費10萬2489元、預告工資3萬2280元、積欠工資2萬1290元、特休未休工資7萬4800元、老年年金差額損失19萬4112元及勞退金短付14萬2890元。另須補提繳14萬3418元至阮女勞退專戶。

