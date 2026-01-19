高雄一考區圓滿完成學測試務 王校長祝福考生心想事成

【記者 王雯玲／高雄 報導】115學年度「大學入學考試學科能力測驗」，高雄一考區試務工作由國立高雄師範大學負責，於今（19）日圓滿完成，高雄一考區下轄高師大、高師大附中、中正高中及鳳新高中等4個分區，兼主任王校長特別感謝高師大附中歐志昌校長、中正高中陸炳杉校長及鳳新高中陳江海校長等，全力協助與支援，讓本次學測任務順利完成。王校長同時感謝所有試務老師與同仁，並祝福所有應考生心想事成，順利考上心目中理想的大學。

今日共考數學B及社會等2個考試科目。第一節上午09：20-11：00考試科目-數學B，應考人數3831位、缺考人數153位；第二節下午12：50-14：40考試科目-社會，應考人數3744、缺考人數164。本日高雄一考區考試情形順利圓滿，整體秩序良好，除了零星小違規外，未發生重大事件。

今日高雄氣溫21-23度尚屬舒適，雖是最後一天，考生仍然9點前抵達各試場，考前兼考區主任王政彥校長、兼發言人唐硯漁副校長、兼副主任李昭蓉副校長及兼總幹事楊巧玲教務長，再次分別巡視第一、第二分區試場，再度親切與考生家長打招呼，並向考生們加油打氣。最後一節-社會科目，受訪考生覺得難易度適中，輕鬆離開試場，一群同學帶著難得的笑容，留影拍照後，離開美麗的高師大校園。（圖／記者王雯玲翻攝）