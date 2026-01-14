高雄 聯興公園兒童滑步車練習場 陡峭易跌

高雄市三民區聯興公園內兒童滑步車練習場，遭家長反映場地疑似年久失修，不僅步道破損嚴重，坡度也變得陡峭，讓小朋友容易絆到跌倒。（任義宇攝）

高雄市三民區聯興公園內設置兒童滑步車練習場，近日遭家長反映場地疑年久失修，不僅步道破損嚴重，坡度也變得陡峭，讓小朋友容易絆到跌倒，民代呼籲市府要盡快改善，讓孩童安全嬉戲。高雄市公園處回應，若經巡查有破損會立即修復。

聯興公園滑步車練習場內設有高低起伏地形讓孩童練習，現場並設有縮小版道路交通標誌、標線、停車場、甚至加油站，引導孩童滑步遊戲的同時也能認識路上交通規則，不過家長發現，練習場內疑因年久失修，出現多處破損，且有坡度陡峭狀況。

家長指出，練習場坡道有不少裂痕，且周邊產生細沙，導致孩童容易滑倒，加上坡度似乎因地震、下雨等因素，讓坡面已非順暢的弧形，而是出現明顯陡峭的角度，導致許多孩童練習車、滑板車容易磨到底盤，反應不及就容易摔倒，盼市府能整修改善。

記者實地到場觀察，發現小朋友對有高低起伏、富有挑戰性的練習場讚譽有加，現場家長向記者表示，常帶小朋友在此活動，確實看過不少人在坡道上摔倒，坡面角度確實有調整空間，建議改善可讓滑行過程更順暢。

高雄市議員張博洋表示，已接獲民眾陳情坡度問題，認為公園遊具有彎道、坡道等設計提高挑戰性是好事，但坡道角度過大，容易導致滑板車卡住造成摔傷，加上現場也出現多處裂縫，將邀集相關單位會勘，透過調整坡度、練習場鋪面等方式，讓孩童有更安全的嬉戲環境。

高雄市公園處回應，該公園滑步車練習場依據公民參與說明會相關團體建議，部分車道採凹凸起伏地形設計，增加使用趣味性，民眾反映狀況將派員巡檢，若有損壞會立即修復，同時提醒，該練習場適用2至12歲孩童作為滑步車練習使用，包含自行車、滑板車等車輛禁止進入，家長應多加留意。