高雄 花生木雕似真是假 遭海關誤扣

高雄藝術家曾慶棟的花生木雕作品《似真是假》近日寄往日本參加比賽時，竟因逼真得如同真花生，被日本海關誤為違禁堅果而扣留2天，經確認為雕刻品後才順利放行，成功趕上賽事，並從全球參賽作品中脫穎而出、入選決賽，目前正於日本藝術中心展出。

67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。

廣告 廣告

自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後來專注花生題材，從外殼到花生仁都細緻刻畫，為追求逼真常廢寢忘食。

花生雕刻的細膩度令親友驚豔，也促使曾慶棟踏上參賽之路，他的作品陸續獲得2024宜蘭美展佳作、台中大墩國際美展入選及2025台南美展優選、南投山美展佳作等肯定，成為他挑戰國際賽事的重要動力。

今年10月，曾慶棟以最新花生雕刻《似真是假》參加「日本第十一回雕塑國際大賽」，並於10月22日自高雄寄出作品，未料因逼真得像真花生，被日本海關依堅果入境管制規定以「疑似堅果」扣留查驗，滯留2天，讓他一度擔心趕不上比賽時程。

所幸海關最終確認為雕刻品，作品於10月30日順利送達大會，並在11月18日傳來入選決賽的好消息，此次全球共有37件作品入選，《似真是假》現於神戶日本藝術中心展出，最終得獎名單將由民眾投票決定。

曾慶棟笑說，作品被扣留雖讓他緊張，但能逼真到讓海關誤會「也是一種肯定」，他希望透過花生這農村題材，讓國際看見台灣藝術家的細膩手工與土地情感。