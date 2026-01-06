高雄 茄萣溼地復育 綠意重返海岸線

位於高雄市茄萣區的茄萣溼地，早年以曬鹽為業，導致當地土壤鹽化嚴重，環境劣化對生態及居民生活都造成挑戰，高雄市工務局近年積極復育環境，自民國111年起推出「打造海角新樂園」計畫，攜手民間團體在4年內種植超過2萬棵樹木，讓原本荒蕪的海岸線重現綠意，民代看好復育成效，期待市府能藉此機會發展北高雄海岸觀光。

茄萣溼地因早年為鹽田，當地土壤鹽化嚴重，加上強風與外來種植物入侵，對當地生態造成影響，土地如荒漠般，造成風飛沙，嚴重干擾居民生活，高雄市工務局為此推出「打造海角新樂園」計畫，攜手70家企業、學校、團體，以民間力量復育當地生態。

工務局表示，在計畫過程中，要先移除銀合歡、巴西乳香等外來種植物，再種植本土樹種包含土沉香、水黃皮、欖仁等，目前已種植超過2萬棵，且有7成以上存活率，已逐步改善當地土壤條件，讓綠意重返茄萣海岸線。

當地居民觀察，植林計畫進行至今，陸續吸引包含棕背伯勞鳥、紅尾伯勞鳥、帶鈴腹胡蜂、黃棠蜻蜓、角紋小灰蝶等物種在此棲息，也一解早年風飛沙狀況。工務局則說，濱海造林需長期投入才能顯現成效，未來將透過溼地生態學習與導覽活動，深化市民對濱海林帶與溼地生態的認識，守護珍貴海岸環境。

高雄市議員黃明太分享，北高雄海岸線早年風沙危害嚴重，經打造海濱公園後有大幅改善，加上近年植林已解決不少問題，除期待樹木能早日成長茁壯外，也盼市府能多加串聯包含海濱公園、情人碼頭、魚市場等資源，帶動整體北高雄海岸觀光。