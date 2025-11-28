高雄 茄萣風雨球場部分開放 邊施工 黃明太憂維護不佳 民眾有風險

茄萣運動公園風雨球場仍在施工。（紀爰攝）

高雄有民眾反映，正在施工的茄萣運動公園風雨球場安全維護不佳，僅靠半阻隔式圍籬，無法隔絕噪音或砂土，若遇大雨，泥巴水恐溢流到球場，運動時非常危險；高市議員黃明太指出，施工品質本來就該做好把關，尤其這月初才有不明人士闖入、砸毀公廁，讓居民感到不安，呼籲市府加強管理；高市運發局回應，已要求廠商改善，保障民眾安全。

茄萣運動公園占地面積約9公頃，園區林木成蔭，並規畫多項休閒設施與兒童遊樂區。2年前斥資千萬元在公園旁打造風雨球場，結果大雨來襲時，球場天花板嚴重漏水。市府獲報後先暫時關閉球場，並啟動修繕工程。

今年10月中旬，風雨球場已有部分完工開放，但民眾卻發現，尚未完工的區域安全維護不足，工地內堆放營建廢棄物，現場土砂飛揚未灑水控制，與活動空間相連處也未做隔離措施，碰到雨天有泥巴水溢流到球場；民眾指出，很多學生會去打球，假日也有家長會帶孩子去玩，球場應在安全無虞的狀態下再開放。

此外，該球場旁尚未完工的公廁，月初才發生有不明人士闖入，並惡意砸毀男廁小便斗、馬桶水箱等設施，現場滿是陶瓷碎片。施工單位發現後立刻報案，目前警方已鎖定特定對象追查，而此事件也讓在地居民感到不安。

黃明太痛批，這座風雨球場花了這麼久時間施工，過程中又出現各種問題，他呼籲市府要盡到把關責任，監督承包商的施工品質，不要讓前往公園活動的民眾們暴露在風險中。

高市運發局回應，目前警方已經有在公園周邊裝設巡邏箱，並加裝8支監視器，下周可啟用，同時要求廠商加強圍籬設施，並與在地巡守隊洽談協助夜間巡視事宜，以保障使用者安全。