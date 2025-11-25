高雄 蓮池潭周遭未限高 都計案退回

高雄市都發局針對左營蓮池潭周遭推出都市計畫變更案，盼活化老舊社區、改善區域機能，並於25日闖關內政部都委會，民間團體發現變更內容未限制建物高度，不僅會損害蓮池潭景觀，更恐因緊鄰左營軍港，讓高樓淪為敵軍砲台，影響國安。眾人集結內政部國土署門口抗議。最終此案被都委會退回重議，都發局將針對民團所提意見納入評估。

根據都發局所公布的計畫內容提到，左營發展時間較早，最近一次提出都市計畫通盤檢討已是民國98年，無法對應新台17線、清華大學高雄分校、高科技S廊帶等建設，因此提出變更案，盼能活化包含祥和山莊、復興新村等老舊社區，以更符合當地民眾與產業發展所需。

不過包含森林城市協會、蓮池潭守護聯盟等公民團體，昨日集結國土署門口，代表發言的莊傑任指出，此次都市計畫變更允許蓋最高60公尺高樓，恐嚴重干擾蓮池潭景觀，傷害其觀光價值，更因蓮池潭周邊緊鄰左營軍港，高樓林立恐在戰時淪為敵軍砲台，成為國防安全嚴重隱患。

莊傑任還說，高市府曾承諾蓮池潭周邊不會開發18公尺以上高樓，且湖岸要退縮100公尺不得有新開發案，卻完全沒有納入都市計畫變更案中，讓市府承諾形同空頭政治支票；莊呼籲，蓮池潭作為國際級風景區，周邊開發需依發展觀光條例精神進行景觀模擬與規畫。

昨日都委會審議過程，因部分委員提出都市計畫變更範圍內，尚有其他變更案審議中，加上有民眾提出陳情意見仍需討論釐清，決議退回專案小組另行審議。都發局回應，針對民團所提意見，已帶回市府評估，並待程序修正完備後再提審議。