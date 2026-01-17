高雄 藍綠議員官司纏身 選情膠著

高市議會國民黨籍前議長曾麗燕（左）因涉詐領助理費官司，參選資格尚未確定，參選動向需視三審宣判時間而定；同時綠營也因前議員陳致中涉洗錢案缺席今年選舉，因此第10選區選情尚未明朗，複雜情況也被視為新人出頭的機會。（丁治綱攝）

高雄市議員選舉逐漸白熱化，部分選區因司法案件讓選情格外膠著，國民黨第8選區（前金、新興、苓雅）議員黃紹庭與第10選區（前鎮、小港）前議長曾麗燕陷入助理費官司，判決結果將影響其參選資格，能否爭取連任仍有待觀察。另外，曾麗燕所屬的第10選區，下屆選舉可能因人口因素，減少1個席次，再加上前市議員陳致中因洗錢罪遭判刑解職後，多1席空缺，成為各方勢力爭奪的目標，也導致選情愈加撲朔迷離。

此屆有2位國民黨高市議員恐因官司影響參選資格，黃紹庭涉嫌詐領助理補助費達1455萬元，高雄地院一審於民國114年7月判處有期徒刑2年、緩刑5年，並褫奪公權5年，二審預計將在1月底宣判；前議長曾麗燕則因涉嫌詐領助理費1330萬元，114年8月二審判處有期徒刑12年，目前仍可上訴並暫保議員身分。內政部將會視最終判決結果，認定黃、曾是否仍具參選資格。

而第10選區除了曾麗燕動向未定，陳致中於112年因洗錢案遭判刑1年定讞，議員職位遭解職，席次未遞補。前鎮、小港區藍綠基本盤穩定，上次選戰7名現任議員全部連任成功，放棄尋求六連霸的前民進黨議員林宛蓉留下席次，由新人黃彥毓搶下，他也是該選區唯一新面孔，陳此次確定無法參選，地方認為有望由泛綠新人出線，但由於選區人口流失，原本8席次議員可能減為7席，成為該選區選情變數。

民進黨此次將於第10選區提名3席人選來應戰，各方人馬已展開激烈卡位，除了現任議員黃彥毓、鄭光峰力拚連任外，曾為基進黨出征的前空姐黃敬雅、上次落選頭黃雍琇、前鎮區明孝里里長林浤澤、從事智慧農業的小港子弟吳昱鋒都將爭取黨內提名。陳致中因案遺留的議員空缺，在席次緊縮的壓力下，競爭態勢顯得更加激烈。