高雄 藍綠議員官司纏身 選情膠著
高雄市議員選舉逐漸白熱化，部分選區因司法案件讓選情格外膠著，國民黨第8選區（前金、新興、苓雅）議員黃紹庭與第10選區（前鎮、小港）前議長曾麗燕陷入助理費官司，判決結果將影響其參選資格，能否爭取連任仍有待觀察。另外，曾麗燕所屬的第10選區，下屆選舉可能因人口因素，減少1個席次，再加上前市議員陳致中因洗錢罪遭判刑解職後，多1席空缺，成為各方勢力爭奪的目標，也導致選情愈加撲朔迷離。
此屆有2位國民黨高市議員恐因官司影響參選資格，黃紹庭涉嫌詐領助理補助費達1455萬元，高雄地院一審於民國114年7月判處有期徒刑2年、緩刑5年，並褫奪公權5年，二審預計將在1月底宣判；前議長曾麗燕則因涉嫌詐領助理費1330萬元，114年8月二審判處有期徒刑12年，目前仍可上訴並暫保議員身分。內政部將會視最終判決結果，認定黃、曾是否仍具參選資格。
而第10選區除了曾麗燕動向未定，陳致中於112年因洗錢案遭判刑1年定讞，議員職位遭解職，席次未遞補。前鎮、小港區藍綠基本盤穩定，上次選戰7名現任議員全部連任成功，放棄尋求六連霸的前民進黨議員林宛蓉留下席次，由新人黃彥毓搶下，他也是該選區唯一新面孔，陳此次確定無法參選，地方認為有望由泛綠新人出線，但由於選區人口流失，原本8席次議員可能減為7席，成為該選區選情變數。
民進黨此次將於第10選區提名3席人選來應戰，各方人馬已展開激烈卡位，除了現任議員黃彥毓、鄭光峰力拚連任外，曾為基進黨出征的前空姐黃敬雅、上次落選頭黃雍琇、前鎮區明孝里里長林浤澤、從事智慧農業的小港子弟吳昱鋒都將爭取黨內提名。陳致中因案遺留的議員空缺，在席次緊縮的壓力下，競爭態勢顯得更加激烈。
其他人也在看
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 77
李四川優勢不保？戴錫欽親口證實：與蘇巧慧差距正在縮小！
國民黨台北市黨部主委戴錫欽16日坦言，雖然台北市副市長李四川先前對上民進黨新北市長參選人蘇巧慧的民調有所領先，但面對蘇巧慧勤走地方、看板林立且活動頻繁，加上行政院前院長蘇貞昌到處拉抬，雙方差距正在縮小。他示警，若藍白整合太晚，恐導致地方樁腳或支持者被綠營「挖牆腳」，錯失勝選機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116
國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」
即時中心／高睿鴻報導民進黨兩位台南立委林俊憲、陳亭妃，近期為爭取年底大選的市長提名，於黨內初選激烈競爭，難免擦出一些火花；最終，民調結果顯示，陳亭妃對決國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過林俊憲的58.2%，以小幅差距驚險勝出。此結果也讓部分綠營支持者擔憂，初選前台南大多數市議員、甚至立委及現任市長黃偉哲，都曾表態挺林，如今陳亭妃勝出，能否團結黨內仍是未知數。對此，本人今（16）早受訪時，也正面回應相關疑慮。民視 ・ 1 天前 ・ 194
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 78
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 227
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 62
效法川普？中國央視影像曝光 揭共軍演練對台「斬首」
美國總統川普「斬首」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動，果真給了中共對台動武的新啟發？日媒《日經亞洲》17日報導，中國官媒央視旗下軍武頻道，日前所播放的片段，就是解放軍特種部隊疑似演練抓捕台灣領導層。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 158
藍基層快瘋了！凌濤爆2026初選大混戰內幕 喊話黨中央快做一事
有媒體人預言國民黨2026 可能會大敗，有五個縣市包含新北市、新竹縣、嘉義市、彰化縣，還有宜蘭縣。對此，國民黨桃園市議員凌濤直言，新竹縣、宜蘭縣、台中市近來初選紛爭，的確讓支持者非常焦慮，他呼籲黨中央要趕快弭平初選進入戰鬥模式。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 32
「賴清德障礙」難跨越！昔市長選舉狂掃72.9%選票 他怎麼辦到的？
即時中心／高睿鴻報導為迎戰年底縣市長大選，各黨皆已積極展開布局，民進黨方面，近日更先後完成彰化縣、高雄市、嘉義縣等地初選，今（15）天則輪到台南市公布初選民調結果。兩位資深綠委陳亭妃、林俊憲歷經激烈競爭後，前者對上國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過後者的58.2%，以小幅差距驚險勝出；對此，陳亭妃受訪時特別致敬總統賴清德，當場表示要看齊他當初連任台南市長時，高達72.9%的破紀錄得票率，引發外界熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 56
台美關稅降至15%！中國外交部超氣：「堅決反對」有主權意涵的協定
台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 229
傳政院兩大咖將「御駕親征」！連任之路荊棘滿布？蔣萬安回應曝
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導身兼國民黨台北市黨部主委的議長戴錫欽昨（16）日表示，民進黨徵召行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君競選台北市長的可能性提升中，藍營應審慎應戰。對此，台北市長蔣萬安今（17）日回應，「現在離選舉還有很長一段時間，我們就是專注在市政」。民視 ・ 14 小時前 ・ 43
李乾龍曝「血壓高」因台中協調破局？宜蘭「全民調」定生死
民視新聞／林彥君 鍾能銘 台北報導國民黨中央今（16日）天一連協調2026台中、宜蘭人選，相較於台中沒有共識，副主席李乾龍還脫口說了不要問了不然血壓會升高！宜蘭部分，宜蘭議長張勝德和立委吳宗憲，最後達成將採用內參式全民調的共識，並且在2月底前選出人選，下周將進行第三次協調。民視 ・ 1 天前 ・ 11
初選塵埃落定，暗潮卻方興未艾 綠營南台灣市長戰線提前進入高張力對決
【互傳媒／記者 范家豪／綜合 報導】 隨著年底九合一選舉腳步逼近，民進黨在南台灣多個關鍵縣市的市長初選陸續揭曉互傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
國民黨2026提名亂成一鍋粥 藍營人士：以為新北台中是囊中物？
2026九合一大選，民進黨提名步調穩健、策略明確，反觀國民黨卻亂成一鍋粥，多處人選未定，讓黨內及基層憂心。有藍營人士認為，至今仍未見黨中央的提名魄力及整合能力，真以為新北、台中都是囊中物？新北、台中若輸掉任何一席，全黨將面臨滅頂之災。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
向黨中央抗議！徐欣瑩喊竹縣初選機制不公：陳見賢不正常
國民黨近日針對新竹縣長提名進行協調，有意角逐的新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩沒共識，黨中央定調採取「七成全民調、三成黨員投票」決勝負。徐欣瑩今（17）日向黨中央抗議，稱陳見賢球員兼裁判是不正常，質疑未來要如何公平執行這種初選機制。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 4
藍營點名卓榮泰、鄭麗君是強勁對手 蔣萬安回應了
台北市長蔣萬安今年要拚連任，國民黨台北市黨部主委戴錫欽昨（16日）點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君是強勁對手。蔣萬安今回應，離選舉還有很長一段時間，目前就是專注市政。蔣萬安今出席台北隊策勵營活動，會前受訪說，現在離選舉還有很長一段時間，目前就是專注在市政，今天也是台北隊一年一度的策勵營，透過一天跨自由時報 ・ 17 小時前 ・ 13
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 32
台灣拿下全球首張232關稅優惠門票 韓企焦慮：1%差距就傷數千億
台美關稅談判拍板，在232條款的…民報 ・ 18 小時前 ・ 7
中國氣噗噗！台美簽MOU「15%關稅＋232最優待遇」 北京跳腳痛批：違反一中原則
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台灣與美國於1月15日達成經貿合作備忘錄（MOU），雙方同意設定台灣對美出口的關稅為15%且不與最惠國（MFN）稅率疊加，並確...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 13
中天主播涉國安法吸收現退役軍人？國防部：依國安聯防機制即蒐即辦
中天主播林宸佑因吸收現退役軍人涉國安法遭到檢調偵辦並羈押禁見，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。中天主播林宸佑涉違反國安法被偵辦一案，橋頭地檢署2026年1月17日晚間對外發布新聞稿指出，林宸佑涉扮......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 5