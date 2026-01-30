高雄「補丁路」逾1公里掀民怨 公路局：過年前重鋪好

高雄市 / 綜合報導

高雄市有民眾抱怨，近日騎車經過大寮區的鳳林三路時，都要特別小心，因為路面上一整條施工後的臨時鋪面，超過1公里，而且就在車道正中間，高低落差大，騎車非常不好騎，要特別閃開，又要閃避其他車輛，險象環生，還有機車騎士因此摔車， 這樣的情況 時間長達1個多月，非常困擾，對此，相關單位回應，這裡是自來水汰管工程，施工期間的臨時鋪面品質不佳，會在過年前，將道路重新鋪平。

用路人騎車開車在路上，真的是像在闖關一樣，只見前面一整路中間，都是施工後的臨時鋪面，但品質不佳，出現高低落差隆起，騎士經過這邊都得特別閃過去，甚至就像這樣，一人騎一邊，遠離「這條線」，同時還得注意一旁的汽車，險象環生。

騎士說：「顛簸不平啊，這樣不好走(騎)對啊，應該是要整個都鋪平比較好。」高雄大寮鳳林三路，被民眾抱怨，從12月開始，整條路超過一公里，都像這樣，挖完就以補丁式處理路面，很不好騎，還有騎士因此摔車，也有人說，差點犁田只能往內側車道騎。

附近居民說：「補過的路不平，跟舊的有落差，不平，所以在騎車時，就會顛簸，不順，會搖來搖去。」附近居民說：「應該一個多月了，(現在施工)四道變兩道的時候，到了下班的時候，車子的(流)量會很大，都擠，會塞車。」

相關單位，公路局鳳屏工務段回應，這邊是自來水汰管工程，總長1.2公里，因為臨時鋪面品質不佳，有接到許多民眾反應很危險，已要求自來水公司，在過年前要重新鋪平，目前已在重鋪施工中，提醒民眾經過時，還是要特別注意，小心行車安全。

