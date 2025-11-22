高雄 解仁雄路車流 鼎金一巷將拓寬

高市府於雙湖、果嶺公園北側開闢6米寬道路，以紓解仁雄路車流，民代擔心穿越性車流恐與公園休憩人潮產生衝突。（任義宇攝）

高雄市仁武區仁雄路為連結三民區、左營區的交通要道，不過隨著仁武地區人口快速增長，每到通勤尖峰時刻，該路段就會出現嚴重壅塞情形，高市府預計於雙湖、果嶺公園北側，開闢6米寬道路紓解車流，不過，議員擔心穿越性車流恐與進出公園的人潮產生衝突。對此，高市工務局說明，將透過減速平台及速限規畫，確保民眾穿越安全。

根據工務局新工處規畫，原為碎石產業道路的鼎金一巷預計拓寬為6米寬道路，自高雄市殯儀館旁，沿雙湖公園、果嶺公園北側，連接至仁武區大豐街，有望分攤仁雄路車流，同時增設3處停車場與步道，可直達果嶺公園及澄清湖風景區，全案總經費達7165萬元，預計在明年2月完工通車。

廣告 廣告

高雄市議員湯詠瑜表示，原為碎石路的鼎金一巷，部分範圍落在公園範圍內，雖樂見新工處開闢停車場與步道，方便民眾遊憩，但她同時也擔心道路定位不明，屆時穿越性車流恐與公園休憩人潮產生衝突，規畫工程應多加留意人車分流狀況。

高雄市議員吳利成則認為，鼎金一巷開闢目的是為紓解仁雄路車流，但考量道路所經之處有公園綠地及歷史遺跡，從12米縮減至6米對於紓解車潮效果恐非常有限。

對此，新工處回應，鼎金一巷開闢之初，為兼顧生態保育、景觀以及行人穿越需求，因此路線上盡量以既有產業道路做調整，減少樹木移植數量，同時規畫行車速限為時速30公里，搭配減速平台及繪製行人穿越線，保障民眾安全，且道路雙向各一車道的配置，可以讓仁雄路壅塞時，有效供車輛改道使用。