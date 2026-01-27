高雄 解動線難題 民爭菜公公園改造

高雄市左營區菜公公園旁新停車場，遭民眾抱怨取車動線不便，當地里長、民代爭取新步道解決動線問題。（任義宇攝）

高雄市左營區菜公里內新增一處停車場，不過該處被菜公公園及私人廠房包夾，僅有1處出入口，且離主要幹道仍有近百公尺距離，造成當地民眾停車不便，民代爭取公園開闢步道以解決動線難題，當地里長則期盼公園能一併改造，兼顧休憩品質與消除治安死角。

菜公公園東側公有土地於今年元旦啟用全新停車場，提供超過100個停車格供民眾停放，解決地方長年車位不足問題，不過停車場周圍被私有廠房圍繞，且緊鄰菜公公園，居民抱怨只留下南側一處近百公尺的通道，從公園抄捷徑也因缺乏步道，只能踏過草皮，一旦遇到雨天還要弄得滿身泥濘，認為停車十分不便。

高雄市議員陳玫娟接獲陳情，到場會勘後指出，停車場緊鄰的菜公公園南側過去為苗圃，近年重整為綠地後，無法與新設立的停車場串聯，因此希望公園處能開闢新步道，讓居民無論是到公園散步，或是前往停車場取車都更便利。

菜公里長王振華透露，菜公公園周邊住戶多，隨著近年人口持續增加，周邊停車位已明顯不足，新停車場能緩解部分停車壓力，但位置過於隱蔽讓居民取車不便，除步道開闢外，也期待這座以「菜公」為名的公園，能有機會大改造，提供更高品質休憩功能外，一併改善景觀設計，讓公園視野更通透，減少治安死角。

公園處回應，民代反映動線不便問題，已錄案辦理步道增設，目前進入施工階段，預計月底前即可使用，至於里長所提公園改造，因高雄公園綠地數量多，但市府經費有限，會優先選擇老舊破損公園陸續辦理改造。