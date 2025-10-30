高雄 詐團改行運毒 警攔500公斤原料

以趙姓男子為首的5名詐欺水房成員因詐欺案遭起訴，5人改與1名逃亡到大陸的陳姓毒品通緝犯合作，升級為跨境運毒集團，涉嫌利用化妝品等名義走私毒品原料，台北關攔截近500公斤的「1-甲基苯基-1丙酮」，推估可製成超過60萬包毒品咖啡包或500萬顆錠狀毒品，黑市價超過4億元，警方循線逮捕犯嫌，訊後依《毒品危害防制條例》送辦。

據了解，25歲趙男過去為詐欺水房首腦，江姓男子為收水手，游姓、王姓和林姓男子為車手，2年前遭警方破獲並被依詐欺罪起訴。他們為牟取暴利，竟升級為「跨境運毒集團」，以化妝品、化學藥品等名義報關，透過海運方式走私毒品先驅原料到台，還特別在高市大寮區租賃一處廠房放置。

刑事局南部打擊犯罪中心與財政部關務署台北關、高雄市刑大等共組專案小組，先於今年6月在台北關成功攔截3批來自大陸的第四級毒品先驅原料，純度高達99％，總純質淨重近500公斤。

警方推估，該批毒品原料一旦流入市面，可製成超過60萬包毒品咖啡包或500萬顆錠狀毒品，黑市價值超過4億元。

專案小組循線追查貨品去向，先在高雄、桃園等地查獲19歲游姓、31歲王姓及31歲林姓男子等3名取貨男子，他們以1萬元至4萬元代價協助拿貨、移置和運送，並查出上游負責接洽的31歲江男，最後才追出幕後的趙男。

經查5人曾是同一詐欺集團成員，如今卻涉嫌參與跨境運毒，將全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦，訊後分別諭知5萬至20萬元不等金額交保。