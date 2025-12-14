高雄 警剿喵喵工廠 攔截億元毒品

高雄市仁武警分局近日成功破獲大型毒品製造據點，警方於大樹區一處偏僻山坡地工寮查獲俗稱「喵喵」的合成毒品，當場逮捕40歲辛姓主嫌、27歲李姓及顏姓助手，並查扣成品約47公斤、半成品約300公斤，市值逾新台幣1億元，成功阻止大量毒品流入市面。

警方指出，40歲辛姓男子為該製毒工廠主嫌，具有製毒前科，負責製毒作業；另2名均為27歲嫌犯李姓與顏姓男子則為學徒，協助操作，由於辛嫌承租的工寮位處於偏僻山坡地，工寮後方為死路，周遭道路狹窄如羊腸小徑，嫌犯以為隱密無人知曉。

仁武分局接獲情資後，立即與刑事警察大隊及湖內分局組成專案小組，並報請橋頭地檢署檢察官梁詠鈞指揮偵辦，專案小組歷經多日蒐證與跟監，確認工寮內確有製毒行為，並待時機成熟後展開收網行動。

12月13日下午1時許，警方動員大批警力前往查緝，先派員騎乘機車前往現場，辛姓男子、李姓男子及顏姓男子3名嫌犯見員警突然現身大吃一驚，隨後3人被逮捕。

員警並查扣氯甲基卡西酮已裝袋成品32包及未裝袋成品4籃（共計47.76公斤）、氯甲基卡西酮半成品3桶（300公斤），以及真空保鮮機1個、高速攪拌機1批、防毒面具1批、酸鹼試紙1批、風扇1台、托盤1批、HCL鹽酸鋼品1瓶、脫水機2台等製毒器材。

警方初步估算，該批毒品若流入市面，恐影響多達40萬人次吸食，對社會治安危害甚鉅，辛嫌獨自掌握製毒技術，僅以2名學徒協助操作，短短2天即完成大量成品。

3名嫌犯已依違反《毒品危害防制條例》移送橋頭地檢署偵辦，警方將持續追查毒品上游來源及幕後共犯，以徹底斷絕毒品流入市面，維護高雄市治安。