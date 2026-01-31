高雄２起垃圾車冒煙 鋰電池釀禍

高雄三十日發生兩起民眾將鋰電池直接丟入垃圾車起火事故。（高雄市環保局提供，中央社）

本報綜合報導

高雄市三十日發生兩起民眾未將鋰電池做好分類，直接丟入垃圾車起火事故。民眾直擊垃圾車將垃圾傾倒路面、緊急滅火。環保局表示，未依規定分類最高可裁處六千元罰鍰。

有網友在社群Threads貼文，直擊環保局垃圾車清出垃圾，更稱「哇！第一次看垃圾車吃太飽了」，目前已突破百萬觀看。

環保局三十一日說明，委外廠商及左營區清潔中隊當天分別執行新興區復興一路及左營區西陵街垃圾收運時，發現垃圾車有冒煙情形，現場立即將垃圾傾倒路面，緊急滅火。