高雄 路竹大湖埤整治 拚明年底完工

高雄路竹區大湖埤排水欠缺整治，居民希望市府單位能盡速動工。（紀爰攝）

為提升北高雄大眾運輸路網，高市府籌建捷運岡山路竹線，但環評時發現路竹區大湖埤排水周邊道路太窄，需先拓寬才能蓋捷運，而該工程又牽涉到地下管線遷移，恐怕將導致大湖埤整治計畫延期，在地居民認為，治水還是比較重要，盼市府先解決淹水問題；議員呼籲，應整合工程一次完工，不要再拖。對此，高市府水利局回應，已積極協調，力拚明年12月底前完工。

大湖埤排水早期屬於興達港內灣，後來發展成當地的重要養殖區，周邊也有畜牧業等聚落，不過因為該區地勢低窪，尤其下游處的正義社區經常受到潮汐與大雨影響而淹水。當地居民說，有時候連續下幾小時的強降雨，大湖埤周邊就會淹水，馬路變成汪洋一片，大家沒辦法進出家門，相當不便，希望市府可以趕快治水。

另也有居民表示，大湖埤周邊社區缺乏下水道系統，所有的家用汙水都排進大湖埤，因此經常聞到異味，盼相關單位能設法解套。

高市議員黃明太指出，日前他接獲居民陳情，希望大湖埤可以全面整治，他也非常關心此案，但現在同時要做道路拓寬、蓋捷運，讓治水計畫充滿變數。

黃明太說，目前市府編列800多萬元預算要整建大湖埤、道路拓寬，但現因地下管線要遷移，所以還沒開始動工，若繼續拖下去，擔心工程經費會隨著物價上漲而增加，呼籲市府趕緊排除問題，加速工程進度。

對此，水利局回應，目前已經積極向相關單位協調，將大湖埤整建、道路拓寬等工程合併，並力拚在明年12月底前完工，讓捷運工程能順利進行，並保障居民們的生活品質。