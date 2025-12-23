高雄「蹭蹭哥」自稱張文案主謀揚言炸機場 落網稱遭法院裁定羈押 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

張文隨機殺人案至今第4天，就在社會譴責張文的同時，全國各地出現不少民眾紛紛模仿，警方日前分別在北中南逮捕涉案嫌犯。而高雄另有一名蘇姓男子也發文聲稱，他是張文案的主腦，還揚言要炸毀小港機場。蘇男遭逮後被移送法辦，今（23）日凌晨遭法院裁定羈押獲准。警方調查發現，蘇男熱衷「蹭」社會爭議事件，並透過恐嚇言論獲取關注。

張文19日犯下隨機殺人案，釀成4死11傷慘劇，孰料全國各地紛紛出現多起模仿言論，高雄蘇姓男子也在臉書發文表示，「張文、鄭捷等人都是他成立的專案小組」、「犯案者都是他的人」。

蘇男還圖文並茂附上爆裂物照片，撂下狠話將在小年夜炸毀小港機場與鳳山新城，強調「台灣這樣的事越多才符合天意」。

警方獲報後組成專案小組，於昨（22）日前往蘇男住處將他拘提到案，不過現場並未發現爆裂物，蘇男落網後辯稱，他發文只是發洩情緒，並沒有實際攻擊行動。高雄地檢署複訊後，認為蘇男涉嫌重大且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

法務部也對此表示，針對重大案件後的網路恐嚇一律嚴速查辦。而蘇男的行為已違反《刑法》「恐嚇公眾罪」及《民用航空法》「散布危害飛航安全之不實訊息」，由於蘇男具有多次類似前科，符合《刑法》累犯規定，若罪名成立，法院得加重其刑至二分之一。

照片來源：翻攝畫面

