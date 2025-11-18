高雄「載屍兜風」今相驗！兒女「與母許久未聯絡」現身殯儀館情緒無起伏

記者洪正達／高雄報導

黃女的兒女已成年，且已許久未和她聯絡，前往殯儀館時不發一語。（圖／翻攝畫面）

高雄鳳山區17日發生一起離奇命案，現年53歲的黃女兒子接到52歲陳姓男友打電話告知「你媽死了」，隨即關機宣告失聯，黃女兒子隨即向警方報案展開協尋，最後在88快速道路橋下的停車格內發現陳男駕駛的廂型車，並於車上發現黃女遺體以及注射器等，檢方18日會同法醫相驗，目前並未說明結果，但將於20日安排解剖釐清死因。

據了解，黃女、陳男為同居情侶，且都有毒品前科，17日中午黃女兒子先接到陳男來電告知母親死亡，隨即將遺體載走後失聯，警方獲報後則根據行車軌跡找到陳男車輛，並於後車廂發現黃女遺體，緊接著又在車內查獲注射筒等物品，初步鑑識遺體後沒有明顯外傷，也沒有打鬥痕跡，警方因此依毒品罪將陳男送辦，並安排相驗追查死因。

檢警將黃女的行李箱帶走偵辦。（圖／翻攝畫面）

黃女的兒子、女兒18日接獲通知後前往高雄殯儀館，由於2人皆已成年，且已許久未和母親聯絡，也不想對此發表任何看法，對於母親的相關問題皆不知情。

檢方則在相驗過後離去，並未對案情有任何說明；另被列為重要關係人的陳男17日主張因身體不適無法接受偵訊，因此拖到18日早上進行，訊後隨即被移送地檢署偵辦，全案預計於20日解剖釐清死因。

