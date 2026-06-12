高雄 過期果酸害灼傷 業者80萬交保
高雄1名女子到皮膚科診所進行果酸換膚療程，臉部遭灼傷，高雄市衛生局接獲檢舉深入追查，發現業者使用的果酸產品過期，來源指向一家代理美商保養品的經銷商。高雄地檢署發動搜索，查獲該經銷商涉將庫存原料重新裝瓶、打印製造日期，更委託工廠製造相同產品，不法所得約2600多萬元，訊後聲押嚴姓女負責人，裁定80萬元交保。
今年4月，高市衛生局接獲民眾檢舉，在一間皮膚科診所進行果酸換膚療程時造成臉部大面積灼傷，追查產品來源發現，該經銷商未具產品代理商資格，竟私自製造大批來源不明果酸類保養品，現場還有化學原料、空瓶、標籤噴印機及封膜設備。
檢察官於10日指揮專案小組持搜索票前往工廠、公司等處執行搜索，傳喚嚴姓女子等5人到案。檢方調查，嚴女為該公司負責人，其陳姓子女則分別擔任公司主任、副理及業務，公司從民國87年起代理美商保養品，直到96年後即未再進口產品原料，他們明知現有庫存及原料均已過期許久，涉嫌重新裝瓶、打印製造日期及有效日期後貼標，銷售給多間醫院、診所。
且嚴女在未經授權下，自行委託台灣及義大利工廠製造相同產品，並佯裝為原廠進口，初估不法獲利高達2600餘萬元。經檢察官訊問後，認嚴女涉犯加重詐欺取財、妨害農工商等罪，11日向法院聲請羈押，法院裁定嚴女80萬元交保，子女2人則分別經檢察官諭知30萬元交保及限制住居，全案持續偵辦。
針對未經核准擅自製造行為，高市衛生局指出，已涉嫌違反《化粧品衛生安全管理法》第8條，將依同法第22條處2萬元以上、500萬元以下罰鍰，並命業者立即下架回收。
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