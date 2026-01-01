高雄 醉男嫌鞭炮太吵 跨年夜持槍傷2人

民國114年12月31日跨年夜，高雄市三民區金獅湖旁空地傳出槍響，1名酒醉的49歲劉姓男子疑似不滿鞭炮聲響，與一對男女發生口角，劉男一氣之下掏出自製改造手槍朝對方射擊，造成47歲田姓男子胸、腿中彈送醫，46歲黃姓女子手部受傷，所幸2人均無生命危險。警方獲報後到場逮捕劉男，全案依殺人未遂、槍砲等罪嫌移送法辦。

據了解，跨年夜當晚金獅湖周邊聚集不少民眾，大家因應節慶氣氛，燃放鞭炮、煙火助興，田、黃2人與多名友人也在此處放鞭炮迎新年。劉男則於聚會飲酒後，在跨年前半小時搭計程車到金獅湖旁，聲稱要找女友，但還沒找到人時，就先被現場的炮竹聲響「嚇一跳」，隨即上前與燃放鞭炮的田男、黃女起爭執。

田、黃等人見劉男醉意明顯，無意理睬繼續燃放鞭炮，此舉也惹怒劉男，他突然從懷中掏出手槍，對著田、黃連開3槍，導致黃女手部中彈流血，田男則傷勢較重，小腿、胸部靠近右手臂處中彈，當場倒地不起，周邊民眾見狀驚呼竄逃並報警。

警方在5分鐘內趕抵現場，發現田、黃2人渾身是血，緊急將2人送醫，所幸經醫院檢查後，均無傷及臟器，治療後意識清楚沒有生命危險。劉男開槍後則仍於現場閒晃叫囂，當場遭警方逮捕。

警詢中，劉男聲稱不滿鞭炮聲吵雜開槍，但遲遲不願交代槍枝來源。警方初步研判，槍枝為改造手槍，全案依殺人未遂、《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。至於詳細做案動機、槍枝來源，警方也將繼續調查釐清。