高雄 野森動物學校開園 大小朋友嗨翻天

高雄市內門區全新地標「野森動物學校」17日起試營運，採預約制每日限額1000人入園，提供沉浸式動物互動體驗。（任義宇攝）

高雄市全新地標「野森動物學校」17日起開園，試營運期間採預約制，每日限額1000人入園，園區採沉浸式動物互動體驗，讓大小朋友直呼有趣。高雄市長陳其邁昨日前往開園記者會，他指出，該園區歷經10年、3任市長的漫長規畫，終於迎來成果，採ROT方式與內門紫竹寺、野森公司共同推動，預計會成為東高雄最具指標的旅遊景點。

野森動物學校坐落內門紫竹寺旁，陳菊市府時代在10年前推動內門觀光休閒園區，並於韓市府期間完成聯外橋梁開通，而陳其邁任內正式朝動物園方向規畫，由紫竹寺用1元的價格，象徵性租地給市府，採ROT模式引進野森公司，以「野森動物學校」投入營運，在昨天順利開園試營運。

園區設有樹懶、鳥類、小馬、水豚、綿羊、沙丘、溪流、狐狸谷等8大互動區，並提供3處完善餐飲服務，其中狐狸谷中有台灣唯一的白狐狸，遊客能在園區中欣賞狐狸在山谷中嬉戲，亦有機會能實際與牠們互動，讓參觀民眾直呼新奇，小朋友更是玩得不亦樂乎。

野森動物學校執行長陳則夫介紹，園區以內門多元的自然環境為基礎，規畫豐富動物主題課程與沉浸式互動體驗，打破過往動物園或農場設計，以動物需求為優先，提供更貼近自然的低干擾互動模式，讓民眾在接觸動物過程中，學習尊重生命。

陳其邁昨出席試營運活動時表示，野森動物學校是在地共好公共建設典範，與內門紫竹寺、野森公司共同推動，由市府提供完善硬體，結合民間靈活管理與創意，有助於親子生態教育外，也盼能成為東高雄觀光新亮點。