高雄"金芭黎舞廳"明年初歇業 昔疫情因"護國舞小姐"聲名大噪

南部中心／劉尹淳、呂彥頡 高雄市報導

成立超過30年的金芭黎舞廳，是不少高雄人唱歌跳舞的回憶，五年前新冠疫情有女服務生通報客人隱瞞疫情旅遊史後，聲名大噪，當時更導致舞廳停業多時，儘管挺過疫情後照常經營，但如今傳出，地主不願續租，要收回土地，金芭黎預計營業到明年1月中旬，就要歇業熄燈。

高雄金芭黎舞廳明年初歇業 近千坪精華地「未來規劃」曝

知情人士透露，舞廳是和二房東承租，早在兩年前，二房東就曾表態，地主不願續租，想收回土地，另做土地開發使用。（圖／民視新聞）

走進舞廳，尚未到營業時間，通往舞廳包廂的大門深鎖，知情人士透露，舞廳是和二房東承租，早在兩年前，二房東就曾表態，地主不願續租，想收回土地，另做土地開發使用。知情人士表示，因為地主不願再續約啊，他們要做土地開發，至於跟誰開發我們不清楚。民眾表示，年輕時的回憶真的會不見啊。

近千坪的舞廳土地地形方正，位處高雄市中心，鄰近捷運站，房仲專家初估，該地段每坪至少250萬元起跳。（圖／民視新聞）

由於近千坪的舞廳土地地形方正，位處高雄市中心，鄰近捷運三多商圈站，交通便利，加上屬於商五用地，發展性高，房仲專家初估，該地段每坪至少250萬元起跳。房仲祝遵評表示，規劃上不管是豪宅大樓，或是高級辦公大樓，甚至於小坪數的投資性產品，對建商而言對是十分好規劃的。熄燈消息傳出，也讓人回想起，2020年新冠疫情期間，當時舞廳的舞小姐，就是主動通報有客人隱瞞新冠疫情旅遊史，爆出全台首例台商染疫事件，成功防堵疫情破口，成了護國舞小姐，但當時舞廳也因此停業好一段時間，儘管之後挺過疫情風波照常營業，卻因為地主不願續租而將歇業。知情人士表示，小姐其實流動性都很高啦，但她們的生計沒有問題啦，那個都會轉到七賢路的舞廳去，因為那本來就是關係企業啊。金芭黎舞廳，曾在疫情期間，成為全台焦點，挺過疫情後卻敵不過市場變遷，即將歇業，也讓人感嘆，高雄時代眼淚，又多了一筆。

原文出處：高雄金芭黎舞廳明年初歇業 近千坪精華地「未來規劃」曝

