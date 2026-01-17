高雄「金芭黎舞廳」租約到期熄燈！ 熬過疫情「護國舞小姐」獲讚

高雄老字號舞廳「金芭黎」因場地租約到期，加上地主希望改建無法續約，16日晚間是最後一天營業，業者也在大門張貼公告，感謝各位貴賓多年來的支持，不少客人跟小姐在外頭拍到合影留念，感嘆又一段高雄人的共同回憶消失了。

高雄老牌夜生活地標「金芭黎舞廳」在地經營多年，以「茶舞」陪跳、陪喝，先前疫情時期因舞小姐檢舉隱匿足跡的台商，被網友稱為「護國舞小姐」。然而撐過疫情，金芭黎仍難逃租約問題宣告熄燈 ，金芭黎16日晚間迎來最後一天營業，店門外有不少民眾拍照留念。

金芭黎舞廳總大班透露很錯愕，但地主不租了，不只她不捨，客戶也不捨，小姐、大班群也都很不捨、很無奈。

在地民眾也感嘆時代眼淚又要滴下來，實在不捨舞廳結束。而舞廳外頭也張貼公告，感謝大家多年來支持，所有大班、小姐將從19日開始移到另一個舞廳為大家服務，只是在地這麼多年的舞廳結束營業，讓人相當可惜。

金芭黎舞廳熄燈。圖／台視新聞

高雄／王夢婷 責任編輯／張碧珊

