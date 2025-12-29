高雄「雄挺利」年度第二期 1/1開始申請

廣獲高雄在地青創業者好評的「雄挺利」青年創業貸款利息補貼計畫，一一四年度第二期即將在元旦正式上線！高市府青年局正式宣布，自一一五年一月一日起至六月卅日止，符合資格的青創業者只要通過經濟部青創貸款核貸，即可申請利息補貼，透過實質資金挹注與長達五年的利息支持，減輕創業初期財務負擔，為高雄的創新能量注入強力動能。

青年局今(廿九)日說明，該政策實益從在地店家的蛻變中清晰可見。甜點品牌「聊聊甜室」原是鹽埕第一公有市場內僅二坪的小攤位，憑藉職人堅持逐步累積口碑，並於今年底正式喬遷升級為質感店面，負責人Annie感性分享，「雄挺利」在店面擴張的關鍵時刻提供了最強支撐，減輕的利息負擔讓她能將資金更靈活地投入新店裝修，為顧客打造更舒適的用餐體驗。

同樣受惠於計畫的還有主打西班牙道地料理的「Nido Spanish Cuisine」，負責人Sonia與西班牙主廚Jon將帶有迷人焦香鍋巴（Socarrat）的經典大鍋飯（Paella）等家鄉風味帶入高雄，Sonia提到，因遷址新據點需支應龐大裝修費，當初申請青創貸款即是為了填補資金缺口，而「雄挺利」利息補貼如同「及時雨」，有效減輕過渡期的資金壓力，讓團隊能從容專注於料理品質，將純正的西班牙飲食文化深耕高雄。

青年局林楷軒局長表示，高雄致力於打造全台最友善的創業城市，高市府積極介接中央資源，由地方政府補貼貸款利息，讓青年在草創與轉型關鍵期能保有資金彈性；「雄挺利」計畫已精準扶植餐飲、批發零售及文創等多元產業，成為創業者站穩市場腳步的最強後盾。隨著新年度第二期計畫啟動，期盼持續發揮政策效益，陪同青年朋友在高雄落地扎根，實現自我價值。

青年局指出，一一四年度「雄挺利」第二期申請期間自一一五年一月一日起至六月卅日止，凡設籍高雄市滿三個月之十八歲至四十五歲青年，其公司設立或商業登記於高雄市八年內且資本額一千萬以下均可申請，符合資格者可向兆豐銀行或高雄銀行營業部辦理，享有貸款本金最高二百萬元、最長五年的利息補貼（補貼利率上限2.5%）。程序落實「便民一站式」服務，核准後補貼款項將直接匯入申請者帳戶，簡化流程並提升資金取得效率。

除利息補貼外，青年局亦持續推動參展補助、提供不同規模事業體申請的「一般型」與「競爭型」創業補助，以及涵蓋行銷、法務與財務等主題的免費培訓課程，構築完善的青創支持體系；有資金需求或創業疑問的青年朋友，歡迎搜尋「高雄市政府青年局」官網，或追蹤FB、IG與LINE@（@youth.kcg），即時掌握最新青創資源資訊。