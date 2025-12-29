高雄「雄挺利」貸款減壓 年度第二期開始申請
記者許正雄／高雄報導
高雄在地青創業者好評的「雄挺利」青年創業貸款利息補貼計畫，114年度第二期115年1月1日上線至6月30日止，符合資格的青創業者只要通過經濟部青創貸款核貸，即可申請利息補貼，透過實質資金挹注與長達5年的利息支持，減輕創業初期財務負擔，為高雄的創新能量注入強力動能。
高雄市青年局表示，凡設籍本市滿3個月之18歲至45歲青年，其公司設立或商業登記於本市8年內且資本額1,000萬以下均可申請。符合資格者可向兆豐銀行或高雄銀行營業部辦理，享有貸款本金最高200萬元、最長5年的利息補貼（補貼利率上限2.5%），核准後補貼款項將直接匯入申請者帳戶，簡化流程並提升資金取得效率。
除利息補貼外，青年局亦持續推動參展補助、提供不同規模事業體申請的「一般型」與「競爭型」創業補助，以及涵蓋行銷、法務與財務等主題的免費培訓課程，構築完善的青創支持體系。有資金需求或創業疑問的青年朋友，歡迎搜尋「高雄市政府青年局」官網，即時掌握最新青創資源資訊。
青年局局長林楷軒表示，市府積極介接中央資源，由地方政府補貼貸款利息，讓青年在草創與轉型關鍵期能保有資金彈性，「雄挺利」計畫已精準扶植餐飲、批發零售及文創等多元產業，成為創業者站穩市場腳步的最強後盾。甜點品牌「聊聊甜室」、主打西班牙道地料理的「Nido Spanish Cuisine」， 都受惠「雄挺利」利息補貼，有效減輕過渡期的資金壓力，使飲食文化深耕高雄。
