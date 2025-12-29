高雄「雄挺利」青創貸款利息補貼 第2期元旦啟動

（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄市青年局今天宣布，「雄挺利」青年創業貸款利息補貼計畫第2期，將在明年元旦起開放申請，符合資格的業者只要通過經濟部青創貸款核貸，即可申請5年的利息補貼。

青年局今天透過新聞稿宣布，「雄挺利」第2期申請期間自明年1月1日起至6月30日止；符合資格的青創業者，只要通過經濟部青創貸款核貸，即可申請利息補貼。

青年局說明，凡設籍高雄市滿3個月的18至45歲青年，其公司設立或商業登記於高雄市8年內，且資本額新台幣1000萬以下均可申請。

符合資格者，可向兆豐銀行或高雄銀行營業部辦理，享有貸款本金最高200萬元、最長5年的利息補貼（補貼利率上限2.5%）。核准後，補貼款項將直接匯入申請者帳戶，簡化流程並提升資金取得效率。

除利息補貼外，青年局也持續推動參展補助、提供不同規模事業體申請的「一般型」與「競爭型」創業補助，以及涵蓋行銷、法務與財務等主題的免費培訓課程，構築完善的青創支持體系。

青年局長林楷軒表示，「雄挺利」計畫精準扶植餐飲、批發零售及文創等多元產業，隨著新年度第2期計畫啟動，期盼持續發揮政策效益，陪同青創業者在高雄落地扎根，實現自我價值。（編輯：吳素柔）1141229