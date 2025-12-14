高雄「雨刷怪客」毀損多車！72歲老翁被逮 拒絕吐露動機

高雄出現故意破壞汽車後雨刷事件，兇手72歲張姓老翁被逮。 圖：翻攝自社會事新聞影音

[Newtalk新聞] 高雄市大寮區81期重劃區地廣人稀，許多車輛停放在路邊停車格，近期陸續有車主發現後雨刷遭人惡意破壞，車主氣炸報警，林園分局立刻成立專案小組，最終鎖定一名72歲張姓老翁涉有重嫌，並於11月30日凌晨將其逮捕。

自9月底開始，大寮區81期重劃區舊有多輛車的雨刷被破壞，車主PO文怒噴嫌犯是「狼心狗肺的壞人」，提醒其他車主要注意，同時自己將愛車移到有監視器的地方停放。林園分局指出，已依規定受理，並採集相關生物跡證送驗比對，同時成立專案小組，積極偵辦。

警方指出，11月30日凌晨埋伏警力發現張姓老翁獨自步行於重劃區內，行經一輛停放路邊的自小客車，突然上前徒手將後雨刷用力扯斷，埋伏員警隨即衝出將張翁當場制伏，人贓俱獲。被帶回警局後，張姓老翁始終不願交代犯案動機，也無相關前科或精神就醫紀錄。

警方指出，由於重劃區停車空間大，隨便車輛都能停，張翁專挑雨刷下手的行為，造成多名車主財損與不安，警詢後，這名「雨刷殺手」被依《毀損罪》移送法辦。

