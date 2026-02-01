高雄-馬祖盼增班 民促優化設施

中斷長達20年的「高雄－馬祖」空中航線，於民國114年6月6日由華信航空復航，每周往返1班次，往返載客率維持在9成以上。連江縣議長張永江上月底赴高雄，爭取提高至每周往返2班次。馬祖民眾直言，樂見增加班次，但改善機場、優化航空站設施，才能治標治本，盼中央、縣府可以重視。

張永江上月底特地前往高雄，與高雄市政府及議會交流溝通，積極為航線發展爭取支持。高雄市政府祕書長郭添貴及高雄市議員林智鴻均表達支持，認同高馬航線對兩地民眾與產業發展的重要性。

張永江表示，高馬航線不僅是一條交通路線，更是連結南台灣與馬祖的重要生命線，牽動觀光發展、城市交流與民生需求。未來，縣府與議會將持續與高雄市政府、航空公司保持密切溝通，凝聚跨縣市合作力量，期盼讓高雄、馬祖直飛航線穩健成長，成為南台灣通往馬祖最便捷、最具吸引力的空中通道。

馬祖民眾表示，縣府積極發展觀光，但馬祖觀光最大問題就是「交通」，空中交通面臨霧季及夜間無法起降的問題，樂見未來提高往返高雄、馬祖班次，但改善機場、優化航空站設施，才能治標治本，也是馬祖鄉親最殷切的期盼，盼中央政府及縣府可以重視，一起攜手改善。

據悉，華信航空正推動ATR 2.0機隊計畫，預計於115年上半年完成現階段更新作業，並將自法國引進2架全新ATR新機。連江縣與高雄市雙方攜手向航空公司爭取，期盼「高雄－馬祖」能順利增至每周2班次，回應鄉親及市場期待。