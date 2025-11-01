高雄 馬頭山清運到期 環團盼嚴把關

高雄馬頭山非法棄置廢棄物案延燒多月，環保局要求業者於10月31日前清運完畢，但截至1日，地方居民與環團指出，現場僅表面清理，尚未覆土與驗收，清除工作仍未算真正結束，呼籲環保局嚴格把關，勿讓不法業者脫責。（林雅惠攝）

高雄馬頭山非法棄置廢棄物案延燒多月，環保局要求業者於10月31日前清運完畢，但截至1日，地方居民與環團指出，現場僅表面清理，尚未覆土與驗收，清除工作仍未算真正結束，呼籲環保局嚴格把關，勿讓不法業者脫責。環保局回應，後續將派員實地勘查確認。

協會與志工連日勘查發現，現場廢棄物種類繁多、堆放混亂，包括鋁渣、營建混合料、廢電線、電子廢棄物、玻璃纖維、泡綿、滅火器及發出惡臭的不明廢料等。地方民眾痛批，「這些不屬於馬頭山的東西應該全數清除，不能只做表面功夫。」

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，現場仍殘留部分汙染物且覆土作業未完成，須待環保局實地勘驗、確認無汙染後，才能算真正清除完畢。她希望環保局徹底檢查，確保所有不屬於馬頭山的廢棄物全數清除，讓環境恢復原本乾淨的自然面貌。

對此，環保局表示，今年初查獲馬頭山遭非法棄置大量事業廢棄物，種類包含營建混合料、鋁渣、電子廢棄物、玻璃纖維及滅火器等，總量達數千噸，已依《廢棄物清理法》裁罰最高300萬元，並限期清除；其中公有地部分由市府代為清運，私人土地則由地主負責，10月31日為清運期限，後續將派員實地勘查確認。

馬頭山自然人文協會呼籲，環保局應嚴格把關驗收程序及結果，並且要求第三方專業公正人員進行與提出檢驗報告；協會強調，馬頭山屬生態敏感與水源涵養區，若處理不當恐引發二次汙染，盼主管機關徹底清除並持續追蹤監測，讓環境恢復原貌。