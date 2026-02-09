高雄「駁二小夜埕」春節開張 露天電影、市集、街頭藝術熱鬧登場

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄農曆過年走春必逛的大型慶典「駁二小夜埕」，2月14日至22日(16日除夕休)將在駁二藝術特區熱鬧開張，今年結合露天電影、市集和街頭藝術演出，陪伴民眾歡喜過新年。

高市文化局長王文翠表示，「駁二小夜埕」自2017年起舉辦，持續以文化、藝術及生活風格為核心，結合大規模市集與駁二園區的各項活動，提供農曆年假期最佳走春選擇，今年以「好日子」為主題，14日至22日(16日除夕休)每日下午2點至晚上10點在駁二特區熱鬧登場。

廣告 廣告

今年小夜埕特別在大義公園推出「露天電影院」，活動期間每晚7點半於戶外空間放映精選電影，片單包含14日情人節放映《你的名字》、15日《命中註定那頭鵝》、17日《射鵰英雄傳之東成西就》、18日《腦筋急轉彎》、19日《動物方城市》，20日特別呼應冬日遊樂園主題播映《新．超人力霸王》，21日《雞不可失》，22日貓咪日壓軸放映《三日月和貓》，以多元題材陪伴觀眾度過春節假期。

另主題市集超過250個文創品牌和美食攤位參與，範圍涵蓋大義區紅磚廊道、大勇區淺三碼頭及駁遊路，市集餐飲以「草莓口味大集合」為概念，各品牌紛紛推出多款期間限定特色餐食，並集結國內外風格品牌、生活選物與特色創作者，呈現小夜埕特有的生活風格提案。

活動期間也規劃多場音樂演出及街頭藝術表演，於園區各角落展開，民眾可近距離感受藝術融入生活的樣貌，感受駁二春節特有的熱鬧歡慶，更多活動資訊請至駁二藝術特區官網及社群平台查詢https://pier2.org/activity/info/1785/ 。

【看原文連結】

更多自由時報報導

走春首選 台南觀光工廠推8大主題路線

不只現身愛河 「超人力霸王」變身花海超人

春節長假將至 騎YouBike遊北北基賞美景、吃美食

榮登訂房平台「全球最好客城市」 馬公人情味獲國際旅客肯定

