高雄 體驗母雞的一生 民眾：很不舒服

善待動物組織（PETA）5日在高雄中央公園捷運站出口外舉辦「1分鐘體驗母雞的一生」行動，邀請民眾親身走入仿照蛋雞籠打造的狹小空間，實際感受母雞日復一日被限制行動、無法伸展翅膀的感覺，藉此喚起社會對動物議題的關注，多位參與體驗的民眾在進入籠中後，紛紛直呼：「好擠」、「很不舒服」，短短60秒便感到壓迫與焦躁。

「1分鐘體驗母雞的一生」活動現場設置體驗籠，狹窄空間重現蛋雞籠飼的擁擠環境，善待動物組織表示，只要民眾願意走進仿照蛋雞籠打造的狹小空間，靜待1分鐘，即可獲得新台幣50元的參與鼓勵金。這短短60秒，模擬的是數千萬隻母雞日復一日的生存處境，終身無法伸展翅膀、轉身困難，甚至連基本活動都受到限制。

倡議專員陳俊甫指出，人們在日常生活中幾乎不會看到人類被囚禁在籠子裡的畫面，因此往往難以想像被限制自由的感受，也容易忽略動物長期受限的處境，但對蛋雞而言，被關在狹小籠舍中並非短暫體驗，而是終其一生的日常。他表示，希望透過這樣的行動，讓社會大眾能夠看見動物承受的苦難，進而在飲食與消費選擇上做出改變。

進入籠內，需整個人呈現趴跪姿勢，多位參與體驗的民眾紛紛直呼「好擠」、「很不舒服」，徐姓民眾分享，實際體驗後才發現連轉身都十分困難，幾乎什麼事情都做不了，心理上也感到相當難過。他也提到，自己有飼養貓咪，體驗活動後更加深刻體會到動物對空間與自由的需求，也認同不應將小動物長時間關在狹小籠中。