高雄「高速青春」五年有成 2026培力計畫啟動打造音樂產業即戰力

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

高雄市政府青年局推動的音樂人才培育品牌「高速青春」邁入第六年，2026年度計畫正式啟動，並同步開放首波培力訓練課程報名。延續歷年口碑，今年課程邀集多位橫跨音樂、影視與產業實務的重量級師資授課，透過系統化培訓，協助青年從創作走向市場，培養具備實戰能力的流行文化人才。

↑圖說：今年「高速青春」培力訓練首週登場的「影視與戲劇實戰」課程，邀請榮獲金鐘獎「戲劇節目新進演員」獎項的連俞涵擔任導師，親自指導學員舞台演出與戲劇表演心法。（圖片來源：高雄市青年局提供）

廣告 廣告

本次培力課程師資陣容堅強，涵蓋金曲獎、金鐘獎得主與業界專業人士，包括滅火器樂團吉他手鄭宇辰、演員連俞涵、樂團芒果醬主唱郭佐治、主持人段慧琳，以及火氣音樂藝人總監許碧鈺與專案經理吳忠澔等人，課程橫跨流行音樂創作、影視製作與表演藝術，規劃三個週末共六堂課，帶領學員深入理解產業脈動。

↑圖說：「影視與戲劇實戰」課程，邀請外景主持人段慧琳親自指導節目企劃與拍攝實務。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局長林楷軒表示，「高速青春」計畫以培力課程為起點，串聯職場體驗、音樂製作、前導演出與成果展演五大核心項目，逐步建構完整的音樂產業培育鏈。透過跨領域整合與實務導向課程，引導青年從興趣出發，精煉創作能量，進一步轉化為可與市場接軌的專業能力。

課程將自4月25日起展開，首週聚焦影視與戲劇實戰，由段慧琳講授節目企劃與拍攝實務，並由連俞涵分享演員表演心法，帶領學員掌握角色詮釋與情感表達。第二週則以樂團編曲與音樂創作為主題，由鄭宇辰解析編曲結構，郭佐治分享創作靈感與旋律發展技巧。第三週進一步探討產業實務，涵蓋數位串流授權、AI創作議題，以及音樂品牌經營與藝人合作模式，強化學員對產業運作的整體認識。

↑圖說：第三週課程邀請版權專家葉思嘉與Spotify資深編輯魯維孝，解說數位串流授權與AI創作議題。（圖片來源：高雄市青年局提供）

今年課程亦強調實務場域連結，除延續與「Loi了咖啡」合作外，首度納入文策院南部營運中心作為交流據點，提升學員與業界接軌的機會。同時新增「前導演出」機制，結合職場體驗與音樂製作，讓學員透過實際演出與製作流程，深化學習成果。

青年局指出，「高速青春」推動五年來已培育多組音樂與創作新秀，部分團隊更登上大型舞台或舉辦專場演出，展現計畫培育成果。今年課程將優先錄取設籍、就學或就業於高雄的青年族群，以及35歲以下對流行音樂與表演藝術有興趣者，盼吸引更多潛力人才投入文化創意產業，拓展多元職涯發展路徑。

更多品觀點報導

代訂位平台爆冒名亂象 林智鴻：涉詐疑慮高、籲中央封網止血

媽祖遶境結合海洋保育 海保署推「媽祖魚」護身符傳遞永續理念

