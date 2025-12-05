高雄「鯛魚排」檢驗烏龍 藍黨團要求陳其邁向雲林漁民道歉

高雄市政府衛生局日前抽驗全聯「台灣鯛魚排」出包。國民黨團今(5)上午舉行記者會，要求高雄市長陳其邁，必須親自向受到商譽、收入受損的雲林漁民、口湖合作社公開道歉。（國民黨團提供／陳薏云台北傳真）

高雄市政府衛生局日前抽驗全聯「台灣鯛魚排」出包。國民黨團今(5)上午舉行記者會，要求高雄市長陳其邁，必須親自向受到商譽、收入受損的雲林漁民、口湖合作社公開道歉，並賠償相關損失，並追究相關官員督導失職的責任和懲處，並向國人公開說明。

書記長羅智強指出，暖男市長出包連連，最可議的地方是，當高雄市政府公布烏龍檢驗報告時，雲林口湖合作社漁民就馬上找了公正第三方，提出未使用違法藥物的清白證明，但當時高雄市政府卻說漁民檢驗的魚種，是不同批號。高雄市政府不先回頭檢視自己檢驗否有問題，而是先去否定辛苦的漁民所養殖的魚種，和第三方檢驗報告。

羅智強指出，雲林縣口湖合作社販售的台灣鯛，過去口碑、信譽卓著，深受消費者信任，但今天卻遭到高雄市政府糟蹋，難道陳其邁市長在高雄市做任何事情，因為是溫暖的市長、華麗的政府，所以沒人敢去監督？然後北上搞雲林漁民？是這樣嗎？

羅智強表示，雖然高雄市政府在昨天深夜道歉，但國民黨團要求高雄市長陳其邁，必須親自向受到商譽和收入損害的雲林漁民、口湖合作社，有擔當的站出來公開道歉，並賠償損失。

藍委張嘉郡嚴厲譴責高雄市政府，一場烏龍案，但前後整整鬧了一個禮拜，台灣鯛被說成「有禁藥」、變成「毒魚」，雲林漁民在社會上就是背著這個黑鍋過日子。具體要求高雄市政府，不能只停留在道歉，應該主動和受害的養殖戶、合作社協調損失範圍做出補償，而且必須要在制度上檢討檢驗與通報機制，避免同樣的錯誤重演。

藍委丁學忠也呼籲高雄市政府要負起完全責任，除了公布完整烏龍案調查結果，並對受到商譽、收入損害的漁民一個交代。

藍委陳菁徽質疑，高雄市衛生局主動移送檢調一名女性操作人員，請問一下這就是高雄市政府的負責？只移送基層員工？上層的督導業務的長官難道都沒有責任？只要鞠躬道歉就好？陳菁徽要求高雄市政府對外說明，對於這起烏龍事件，不僅造成民眾的食安恐慌，更造成養殖業者巨大損失，包含販賣的店家、下架回收的損失、這段期間的影響以及商業名譽等，請問由誰負起責任？此外，高雄市政府不要只推基層員工出來扛下責任，督導的長官以及主管的懲處為何？必須要給口湖合作社一個清楚的交代。

