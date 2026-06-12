高雄「黑道剋星」警官猝逝原因曝光 同袍震驚落淚

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

社會中心／駱瑩倫報導

高雄警界傳憾事！曾任左營警分局偵查隊長的二線三星警官王志銘，曾參與偵辦左營羅姓角頭槍殺案，後來因健康狀況惡化，無法繼續負荷高強度刑事外勤工作，今年5月調任高雄市刑大行政組長後便請假接受治療，不料病況急遽惡化，今（12日）上午傳出不幸病逝的消息，噩耗一出震驚警界，許多曾與他共事的同仁及好友紛紛表達不捨，感嘆英才早逝。

王志銘畢業於警大正科73期，警職生涯多在刑事體系歷練，先後擔任刑事局南部打擊犯罪中心偵查正、高雄市刑大偵查隊長，以及林園警分局偵查隊長等職務，累積相當完整的刑事辦案經驗。由於工作表現亮眼、屢破重大案件，被不少警界人士視為極具潛力的刑事明日之星，也有「黑道剋星」之稱 。

廣告 廣告

警察

曾任左營警分局偵查隊長的二線三星警官王志銘，今（12日）傳出病逝消息。（圖／翻攝Google Maps）





在林園分局服務期間，王志銘曾帶隊偵破一起詐騙集團車手案件，查出嫌犯短時間內提領高達257次、得手逾500萬元，並在嫌犯準備與女友出境時於機場成功攔截逮捕，展現縝密的偵查能力。之後調任左營警分局偵查隊長，持續肩負重大刑案偵辦重任。2025年8月，高雄左營發生震驚社會的羅姓角頭槍擊命案，羅姓角頭在住家附近遭人近距離開槍射殺，王志銘當時率領偵查隊，並與高雄市刑大共同成立專案小組，全力追查幕後集團，最終成功釐清案情，將涉案成員陸續查緝到案，全案依殺人及組織犯罪等罪嫌起訴9人，展現卓越辦案能力。此外，今年初左營區發生熟人侵占車輛及現金240萬元案件，王志銘也帶領團隊迅速追查，短短2小時內即鎖定並逮捕嫌犯，辦案效率備受肯定。





警察

王志銘的辦案效率備受肯定。（圖／民視新聞資料照）





根據《聯合新聞網》報導，王志銘長期投入高壓刑事工作後，健康逐漸亮起紅燈。原本擔任左營警分局偵查隊長的他，於今年5月10日轉任市刑大行政組長，希望減輕工作負擔，並請假住院專心進行治療，不料病情急轉直下，於今（12日）上午病逝，享年40歲。王志銘離世消息在警界傳開後，讓曾與他共事的長官和同仁哀痛不捨，更有女警同事當場落淚。警界人士感慨，王志銘不僅辦案能力出色，待人處事也深受肯定，如今英年早逝，讓不少人感到惋惜與不捨。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：參與偵辦左營角頭槍殺案！高雄明星警官猝逝原因曝光 同袍震驚落淚

更多民視新聞報導

黃子佼涉兒少法判免關！今赴北檢執行「4年保護管束」

龔益霆涉嫌「下藥侵犯」女星！檢方出手起訴

桃園毒駕悲劇奪3命！網怒點名藍白「這1事」

