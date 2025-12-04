高雄 鼓山42坪預售屋以美式X純白，寫下一家四口的淺色系優雅日常

編輯 Jessie Chang｜圖片提供 張馨室內設計/瀚觀室內裝修設計工程有限公司

深耕室內設計多年的張馨室內設計，近幾年也開始走入南台灣，希望能與各地屋主一同激盪出不同的火花。而今天要為大家開箱的這間42坪的預售屋，正是位於高雄 鼓山的案例。身為首購族的屋主夫妻，散發著優雅的淺色人氣質，且本身也非常喜歡純淨的美式風格，因此期望未來的新家能以純白與美式元素為空間基調，現在就一起來看看張馨室內設計是如何讓屋主二人第一次裝修就這麼滿意吧!



玄關作為居家的門面，天、地、壁皆鋪陳純白色調，營造簡約而明亮的迎賓氛圍。步入室內，開放式公領域一展寬敞視野，美式線板與柔和弧形細膩勾勒，為空間增添精緻層次。餐廳區域擺放一張寬敞的六人座餐桌，樑下巧妙融入餐水櫃與收納機能，搭配適宜的廊道寬度，使屋主一家在舉辦聚會時能自在穿梭，舉手投足間皆流露優雅從容的生活韻味。



開放式書房則透過墨綠色櫃體跳色，在純白基調中挹注一抹美式復古氣息，不僅提升收納機能，更成為家中引人注目的端景，巧妙平衡機能性與美學意境。主臥室延續公領域的優雅，以白色線板點綴，一旁側牆還特別加入大理石紋壁爐，為寒冷的冬日，增添溫馨氣息，儀式感十足。



考量孩子的成長，小孩房選擇減少制式櫃體，讓室內佈局能根據當下需求隨心調整。同時也置入雙切開關機能，躺在床上就可以輕鬆關燈，不再需要摸黑前行，安全性也更提升。

張馨室內設計/瀚觀室內裝修設計工程有限公司／張馨

地址：新北市林口區仁愛路二段690號

電話：02-26085816

Email：service@i-cynthia.com

網站：https://reurl.cc/b3Wxyr

