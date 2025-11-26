高雄 12/7 大停水 10 小時！澄清湖淨水場電檢一次做四工程 市民記得先儲水

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】自來水公司澄清湖淨水場將於 114 年 12 月 7 日（星期日）上午 8 時至下午 6 時 進行 69kV 變電站電氣設備年度檢驗，期間將 停水 10 小時。本次作業依《用電場所及專任電氣技術人員管理規則》第 10 條規定執行，旨在確保電氣設備穩定運作並提升供水品質。

自來水公司表示，為避免重複停水造成民眾困擾，本次除電檢外，亦同步進行「既設變電站拆除作業」、「前鎮區管線穿越箱涵改善工程」及「仁武區永宏巷 1500mm 管線維修工程」等重要工程，以縮短整體施工對市民用水的影響。受影響民眾請提前儲水備用。【影響區域】影響高雄市範圍如下所述：

【提醒民眾提前備水】

受影響區域涵蓋高雄市部分地區，相關地區民眾請提前儲水備用。除公告的停水與水壓降低區域外，其他地區將維持正常供水；但在復水初期，因管線末端、大樓高樓層及地勢較高區域水壓回穩需時，建議居民逐步使用自來水，等待水壓恢復正常。

自來水公司呼籲民眾提前做好準備，如需更多資訊可洽客服專線，並感謝市民在工程期間的體諒與配合。（圖╱記者王苡蘋翻攝）