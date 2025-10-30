高雄「2025大海開吃」熱鬧啟動 六港聯手展現海味魅力
高雄秋冬最「鮮」的盛會登場！高雄市政府海洋局30日於鳳山行政中心府前廣場舉辦「2025大海開吃」聯合行銷記者會，高雄市長陳其邁親自出席，與多位民意代表、五大漁會及各區公所代表共同啟動儀式。高雄吉祥物「高雄熊」與人氣IP「馬來貘」驚喜現身，帶來熱力舞蹈表演，現場笑聲不斷，正式為年度海線系列活動揭開序幕。
↑圖說：高雄市長陳其邁與五大漁港代表、貴賓齊聚一堂，「2025大海開吃」活動熱鬧啟動，象徵高雄海洋文化與漁業產業齊心出航。（圖片來源：高雄市海洋局提供）
陳其邁指出，高雄是全國漁業重鎮，漁業總產量高達61.1萬公噸、產值超過511億元，分別占全國近六成與五成。前鎮漁港更是全國最大遠洋漁業基地，養殖漁業面積達3,600多公頃，主要魚種包括虱目魚、鱸魚與石斑魚，展現雄厚的海洋能量。市府透過「大海開吃」品牌整合行銷，結合地方漁會與公所力量，打造兼具美食、觀光與文化的年度代表活動，讓民眾「吃海味、玩海港」，感受港都獨有的海洋風情。
海洋局表示，今年「大海開吃」自11月8日起熱鬧開跑，活動橫跨五大漁港一路延續至12月14日，週週有亮點、港港有主題。率先登場的彌陀「虱想起虱目魚行銷推廣活動」（11月8至9日）主打魚丸DIY與漁村輕旅行；接著永安「石班魚饗鮮季」（11月15至16日）以石斑魚料理與海上遊憩體驗吸引親子共遊；茄萣「大興迎烏祭」（11月29日）結合海洋美食市集與大型遊戲城堡；梓官「戀戀蚵仔寮海鮮節」（12月6至7日）融入創意市集與食魚教育；壓軸的前鎮「高雄大鮪·魷·秋季」（12月13至14日）則設置海洋五寶展區與美食品嚐攤位，帶來最熱鬧的終場。另有林園「聽海湧·鱻境文化季」（11月1日）率先登場，為整系列活動揭開序幕。
↑圖說：陳其邁(右)與海洋局長石慶豐(左)一同參觀五大漁港水產品展示，現場滿滿海味香氣，感受高雄海線豐富的漁業魅力！（圖片來源：高雄市海洋局提供）
今年活動更結合藝術創意，與人氣IP「馬來貘」合作推出「大海開吃ft.馬來貘」聯名藝術裝置，11月7日至12月7日於永安、彌陀、梓官三地展出。可愛的馬來貘融入魚、船、波浪等元素，成為旅客打卡新熱點。陳其邁表示，希望藉由藝術、美食與文化的跨界結合，讓更多人看見高雄漁村之美，也為地方帶來更多觀光與經濟效益。
從魚香撲鼻的料理秀到活力滿滿的港灣嘉年華，「2025大海開吃」以創意與在地精神讓人一嚐高雄的海洋魅力。市府誠摯邀請全國民眾11月至12月期間走訪高雄沿海各地，品嚐新鮮海味、欣賞海景風光，一起感受最具風味的港都饗宴。更多資訊可至高雄市政府海洋局臉書專頁查詢。
