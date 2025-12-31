高雄「2026雄嗨趴」跨年晚會》三階段交通管制啟動 捷運加密班次延長營運至凌晨2時

「2026雄嗨趴 高雄跨年晚會」三階段交管簡圖。 圖：翻攝「臉書」高雄市政府 Kaohsiung City Government粉絲專頁

[Newtalk新聞] 高雄今（31）日晚間將迎來年度盛事「2026雄嗨趴 高雄跨年晚會」，活動於夢時代前時代大道盛大舉行，預計吸引大量民眾前往倒數迎新。為確保人潮安全與交通順暢，高雄市政府交通局實施三階段交通管制，並同步強化大眾運輸疏運措施，強烈建議民眾優先搭乘捷運、輕軌、台鐵或公車前往會場，避免開車造成擁塞。

三階段管制逐步升級

跨年當晚（12月31日）起，夢時代周邊將分三階段實施嚴格交通管制，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路加強違規停車拖吊取締。

※第一階段：自下午15:00起，封閉範圍包括中華五路（正勤路不含至舊凱旋四路）、中華五路939巷、光華四路（中華五路至中山三路不含）、時代大道、興發路、時代南一路至三路、舊凱旋四路（成功二路不含至中山三路不含），以及汽車專用管制舊凱旋四路（中山三路不含至籬仔內路不含）。

※第二階段：自晚間21:00起，維持第一階段管制，並擴大至成功路（復興三路不含至舊凱旋四路）、正勤路（成功二路至中華三路不含），視人潮情況機動管制。

※第三階段：視現場人流狀況啟動，進一步機動管制復興三路（成功二路至中山三路不含）、中華五路（復興三路至正勤路）、正勤路（中華五路至中山三路不含）。

大眾運輸全力疏運 輕軌特定站17:00後停駛

市府呼籲民眾以大眾運輸為主，相關疏運方案如下：

※捷運：搭乘紅線至R6凱旋站出站即可步行抵達會場。跨年當晚紅線加密至3分鐘1班、橘線6分鐘1班，兩線均延長營運至元旦（1月1日）凌晨2:00（各端點站最後班次）。

※輕軌：建議由C3前鎮之星站或C6經貿園區站上下車步行前往。C4凱旋中華站及C5夢時代站自17:00起因人流管制暫停服務。輕軌末班車於凌晨1:30自C1籬仔內站發車。

※台鐵：配合加開班次，延長營運至元旦凌晨2:30，自元旦凌晨0:00起增開北上、南下各2班區間車，詳細時刻表請查詢台鐵官網。

※高雄市公車：行經成功路、中華路、舊凱旋路路線（包含36、70、205、紅12、214等）將改道或部分站位不停靠；其中70、紅3及紅9延長末班車至凌晨1:00。

※YouBike：夢時代周邊多處站點（如夢時代購物中心站、時代大道中華路口等）暫停營運。

機車臨時停車場開放 汽車不提供停車位

活動期間不開放汽車臨時停車，僅提供機車停車場（17:00至元旦凌晨1:30開放），包括：

※新光停車場（由成功路進）

※高軟臨時停車場

※中山/光華路（由中山路進）

※建塑路/光華路（由中山路進）

※新凱旋路兩側

※舊凱旋路北側

更多資訊請查詢官方管道高雄市政府交通局提醒，管制措施將視現場人潮彈性調整，以現場執行為準。欲了解最新詳情，可至「2026高雄跨年晚會官網」交通專區（https://khnewyear.tw/）或高雄市政府交通局跨年交通指南專區（https://www.tbkc.gov.tw/NewYear）查詢。

「2026雄嗨趴 高雄跨年晚會」，各種大眾交通工具輸運措施 圖：翻攝「臉書」高雄市政府 Kaohsiung City Government粉絲專頁