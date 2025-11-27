高雄「3線2星」刑事警官爆性騷亂摸私處 女崩潰報案被警告：他官很大

記者林昱孜／高雄報導

吳銘賜接獲女子陳情，遭二線三警官性騷摸私處，報案竟遭警告對方「官很大」。（圖／翻攝高市議會YT）

高雄市警局一名兩線三星負責刑事案件隊長涉性交猥褻，受害女子身心受創向婦幼隊報案，豈料，竟然被對方警告：「他官很大」，至今全案仍無下文。高雄市議員吳銘賜接獲陳情，今（27）日在議會針對此事提出質詢，高雄市警察局長林炎田表示，目前全案檢方已介入偵辦。

吳銘賜表示，被害女子年初懷疑自己上班遭到跟蹤，向一名二線三星隊長求助，對方以找到可疑對象為由，將她約到家中，卻在言談中不時用手撫摸其身體、背部、屁股、大腿內側、私密處部分，且反抗無效，還反而遭到強勢環抱，所幸剛好分局長官來電，才得以逃過狼爪。

廣告 廣告

被害女子表示，自己自1月開始因此受到驚嚇、身心受創，甚至半夜驚醒，直至6月前往婦幼隊報案。受理報案的員警，竟然反問她：「妳確定要告嗎？這個官很大耶？」。

高雄市警察局長林炎田表示，全案在受理報案後，已由檢方偵辦，交由司法途徑調查還原真相，若有被害女子有委屈，交由司法還給她清白。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

南韓「男公關咖啡館」專攻女高校生！摟肩拍照大暈船 少女2週噴光1.8萬

人行道畫停車格自豪比讚⋯Cheap開噴：活在同一宇宙？藍議員回應了

台南早餐店竟賣炸雞？她一早想吃害尪被抓毒駕 網敲碗：到底是哪間

九龍太子宮神明失蹤！600萬「卯兔星君」落難 流浪12天警竊賊家找到了

