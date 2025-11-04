高雄 300萬只收12萬 涉圖利 高中賤租球場遭調查

高雄某市立高中遭爆賤價出租籃球場，5面球場租期1年半，推估就算打折也要300多萬元，卻僅收12萬元。高市議員陳美雅4日踢爆此案，更不滿民眾到場運動竟被驅趕，質疑圖利特定業者。教育局長吳立森坦言該校未通報租借案屬嚴重違失，已啟動政風調查。校方則不願回應，但據悉已於9月22日與業者終止合作。

陳美雅接獲民眾陳情指出，前往某市立高中籃球場打球竟被驅趕，理由是「該校籃球場已出租給業者」。事後了解，該校竟將5面籃球場出租，租期長達1年半，租金卻僅收12萬元，「簡直是跳樓大拍賣」。

陳美雅進一步引述《高雄市高級中學以下學校場地使用管理規則》，推估5面籃球場外租1年半，以每周六日全天使用、總時數超過1.5萬小時計算，即使打折，租金也應收取超過300萬元，實際卻只收12萬，「這不是圖利？什麼才叫圖利？」

她直批，該租案嚴重違反校園開放使用規範，還驅趕一般民眾；許多學校為籌措教育經費，家長會與教師必須努力募資，該校卻主動放棄數百萬元應有收入，教育局對此案還毫無作為，痛批監督失職、有包庇之嫌。

對此，吳立森答詢指出，該租賃案並未通報教育局，屬嚴重行政違失，強調市府絕不包庇任何學校，在接獲檢舉後，教育局已於9月18日要求學校終止租借，學校9月22日正式終止合作。

政風單位已約談學校人員與承租業者，將徹底釐清租借內容、使用規定、租金計算及清潔費、水電費、保證金等是否合法合規。教育局9月30日派員到校督導檢討改進，後續將依調查結果對相關人員懲處與制度檢討。