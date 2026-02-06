高雄 4里長選議員 跨域政見成考驗

民國115年地方選舉逼近，目前高雄共有4名現任里長投入市議員選戰，期望從最基層的社區治理角色，躍升為市議會新戰力，是不容小覷的挑戰者。然而，相較於里長，市議員選區幅員廣大、選民結構多元，如何跨出原有服務里別，爭取更多選民認同，成為他們轉戰之路的一大考驗。

里長可說是最貼近地方的民意代表，與選民互動頻繁，信任基礎深厚，不過，要轉戰市議員選舉，挑戰可不小，不僅選區幅員更廣、選民結構更為複雜，如何突破局限，成為他們的首要關卡，要為地方謀福利，推出的政見必須更有高度和深度。

前鎮區明孝里里長林浤澤此次將爭取民進黨高市第十選區（前鎮、小港）議員初選提名，他表示，自己出身基層，曾歷練助理、幕僚及里長，實務經驗豐富。由於轄區長輩人口比例偏高，未來將爭取提升敬老卡點數與使用範圍；此外，交通動線複雜，對高齡族群尤為不便，也希望協助大眾運輸路網更完善。

鳳山區善美里長張育臺爭取綠營第九選區（鳳山）議員初選提名，他主攻長照福利跟補助，首要爭取老人居住環境的安全，完善預防措施，避免發生事故後開刀、復健的鉅額費用以及照顧問題。

國民黨籍苓雅區仁政里長黃裕庭將投入第八選區（前金、新興、苓雅）市議員選舉。他認為，許多政策說得漂亮、好聽，但預算編列時卻沒有站在人民生活動線思考，身為最貼近地方的里長，知道選民需要什麼，他希望將基層看到的真實問題，到議會替人民發聲。

另外，鹽埕區博愛里長林哲弘參與民進黨第六選區（旗津、鼓山、鹽埕）初選，他表示，自己擔任3屆里長，了解地方需求，並善用社群媒體增加能見度。鹽埕老屋密集和社區交通問題嚴重，盼能爭取興建社宅，協助年輕人落地生根。