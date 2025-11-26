高雄 Abc牙醫聯盟逃漏稅9億 26人被訴

Abc牙醫聯盟被查出涉嫌逃漏稅，聯盟負責人謝尚廷與胞兄謝尚人、財務負責人胞妹謝素芬等人，以「低報所得兼假合夥」等手法，逃漏稅總額高達9億餘元，高雄地檢署26日偵結，全案依洗錢防制法等罪起訴謝尚廷等26人。（本報資料照片）

曾爆出涉嫌聘用密醫、詐領健保費的Abc牙醫聯盟，另又被查出涉嫌逃漏稅，負責人謝尚廷與胞兄謝尚人、財務負責人胞妹謝素芬等人，以「低報所得兼假合夥」等手法，累積逃漏稅達9億餘元，高雄地檢署26日偵結，全案依洗錢防制法等罪起訴謝尚廷等26人。該集團發聲明回應，接到起訴書後將與律師商議，爭取應有權利。

檢方查出，謝尚廷及胞兄謝尚人等人，民國108年至112年間，陸續聘用17位密醫看診，為3萬多名病患洗牙、拔牙等，聯盟獲取5710萬元營收，詐領健保醫療費用4695萬元；前年3月，高雄市衛生局接獲檢舉，查獲旗下診所無照密醫正執行醫療業務，雄檢偵查終結，謝姓兄弟等25人獲緩起訴。

但檢方分析查扣資料卻發現疑涉逃漏稅，經進一步調查，該聯盟內部制定「醫師一律以現金領現」、「各診所收費的現金自費收入一律由司機清點並繳回給謝素芬保管」，隱匿大宗自費收入，再加上「醫師一律由聯盟統一申報稅務、一律以執行業務合夥人身分申報所得，並配合開立帳戶」等，以「低報所得兼假合夥」手法，於105年至112年間至少賺進29億元，全體醫師涉逃漏稅達9億1668萬元。

檢方查出，謝尚廷等人會將錢存入配偶帳戶、或以子女交叉持股，設立7家人頭公司，再將多筆小額現金存入人頭公司帳戶，購買基金、外匯等流動資產，或買不動產回租予該聯盟旗下診所營業使用，總計隱匿4億2722萬元資產。

雄檢偵結，依組織犯罪條例、洗錢防制法等罪起訴謝家3兄妹和23名牙醫師、員工及人頭公司負責人和7家人頭公司。ABC牙醫聯盟回應，尚未接獲正式起訴書，之後會與律師商議，爭取應有的權利。