高雄 AI影片抹黑柯志恩 藍嚴厲譴責

九合一地方選舉步步逼近，國民黨確定徵召立委柯志恩參選高雄市長，但近日網路流傳「柯志恩討好綠營」、「柯志恩藍皮綠骨」等影片，國民黨高雄市黨部2日痛批，相關資訊都是假消息，嚴厲譴責惡意造謠抹黑行為。有意角逐高雄市長的綠委許智傑、林岱樺也都發聲反對AI造假影片影響選舉。

高雄市長選戰打得火熱，近日網路社群及影音平台大量出現利用AI製作、論述有關國民黨及柯志恩的影片，內容包括「柯志恩落選國民黨中央委員」、「柯志恩討好綠營」、「柯志恩公然與國民黨主席鄭麗文唱反調」、「柯志恩藍皮綠骨」等。

廣告 廣告

國民黨高雄市黨部昨表示，近來有關國民黨及柯志恩的虛假訊息影片開始四處流竄，影音內容錯誤百出、造謠抹黑，網路資訊多元豐富，提醒大家看到任何訊息請小心查證，如看到明確的錯假訊息應以「不輕信、不轉傳、要檢舉」方式處理。市黨部強調，嚴厲譴責惡意剪輯虛假AI影片的行為，更喊話有心人士切勿繼續以身試法。

林岱樺指出，境外社群平台深偽影片氾濫，包括自己在內的朝野人士都深受其害，因此去年已提案修法，若不受台灣境內監管，應取消該平台使用權。未來若擔任市長，高市府會成立專責機構，協助民眾處理數位影音霸凌問題，並給予司法協助與心理輔導。

許智傑也說，大陸認知戰不斷，不只針對民進黨政治人物，連國民黨也深受其害，希望柯志恩可以一起反對中共介選、反對AI造假影片，進行一場公正公平的民主選舉。

同樣爭取民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆、邱議瑩則未回應。