高雄「Light Up！性平開箱行動」 優選6案揭曉

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〔記者洪定宏／高雄報導〕高市府為落實性別平等，舉辦「Light Up！性平開箱行動」，從33個機關提出的措施優選出6案，分別由運動發展局、觀光局、原民會、人事處、警察局、新聞局勝出。

社會局表示，運動發展局發現30歲至44歲女性規律運動的比率較男性為低，推出「女力揪運動！高雄市女性參與運動提升方案」，以改善運動場域安全感、女性友善課程設計、團體支持等策略，帶動女性運動風氣。

觀光局「友善被看見：從性別友善旅宿進階到城市公共空間的平權風景」，將性別友善旅宿服務延伸至公共空間的藝術裝置，打造城市平權品牌。原民會推出「女力原起‧部落同行」計畫，透過培力課程提升原民女性經濟自主，並鼓勵男性參與家庭照顧，翻轉傳統部落分工。

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人事處提出「性平認證加分‧職場友善滿分」計畫，將性騷擾防治與多元性別友善措施納入職場友善評核指標，營造更具包容力的職場環境。警察局持續以「不再被跟蹤的日常」建構性別友善跟蹤騷擾防制網絡，推出6種外語版本的防治資訊。

新聞局由高雄廣播電臺「內門宋江陣的性別翻轉與重生：羅漢門迎佛祖──行佇月娘面頂的這『陣』人」為題，深入內門紀錄宋江陣從女性禁區轉向性別共融的文化重生過程，翻轉性別刻板印象、突破文化藩籬。

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