高雄0822槍擊案全台緝凶 檢警逮30嫌、槍手潛逃海外

加油站監視器清楚拍下嫌犯加油的過程，成為專案小組掌握預謀犯案的關鍵證據。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

高雄市左營區8月22日清晨發生一起震驚社會的槍擊命案，羅姓男子於住處外遭槍手近距離連開數槍擊中，送醫後仍傷重不治，歹徒行凶後駕車逃逸，並在岡山區一處農地邊焚毀作案車輛，企圖破壞證據。案發後，高雄市警察局長於第一時間率隊趕赴現場，立即成立專案小組，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，採取跨區團隊檢警合作，以車追人方式展開調查緝凶。

嫌犯行凶後隨即將作案車輛開至岡山偏僻農地焚燒，製造追查斷點，試圖湮滅證據。(記者張翔翻攝)

專案小組透過大量監視器影像比對、路口還原及車流追蹤，成功重建槍手自新竹南下至高雄犯案全程。警方發現，槍手駕駛一輛來自權利車集團提供的車輛，在案發前已於高雄周邊多次踩點。行凶後，他迅速更換衣物，再轉搭共犯早已安排好的接應車，火速自高雄北竄至台南，並在當天短時間內依序通過嘉義、雲林、南投和彰化，最終藏匿於桃園。警方經研判，其逃逸軌跡皆呈高度預先規畫，後續更查出槍手在偷渡集團掩護下，南下屏東搭乘漁船非法出境。

警方掌握槍手搭乘漁船偷渡出境的影像線索，正透過跨國合作追查其行蹤。(記者張翔翻攝)

警方追查後發現，本案主導者為范姓男子，自今年4月起即著手策畫，形成一個分工嚴密的五大犯罪架構。首先是負責直接執行槍擊任務的「槍手集團」；其次是以徵信業為掩護、負責安裝追蹤設備並監控被害人行蹤的「徵信集團」；第三為專門提供作案車輛並於特定山區預置車輛的「權利車集團」；第四為在犯案後負責接應、轉運與藏匿槍手的「接應集團」；最後則是能安排漁船出境至國外的「偷渡集團」。五大架構互相串聯，形成自行兇、脫逃、隱匿直到離境的完整犯罪鏈。

專案小組歷時多日蒐證後，掌握槍枝彈殼、車輛殘留物、衣物纖維與關鍵生物跡證，並逐一步入各集團核心成員藏匿地，為避免共犯串聯或逃亡，高雄市警方於掌握完整情報後立即展開全台性同步搜索與拘捕行動，動員百名警力在北中南多處據點，布下堪稱「天羅地網」的查緝網。

在檢警合作下，包含槍手集團成員、提供作案車的權利車供應者、協助藏匿與脫逃的接應成員，以及安排非法出境的偷渡團等，共三十名嫌犯相繼落網，全案依殺人罪、組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、藏匿人犯、偽造文書以及入出國及移民法等罪名移送橋頭地檢署偵辦。

警方公布楊姓槍手影像資訊，並強調將持續透過國際協查機制，追捕嫌犯到案。(記者張翔翻攝)

另針對楊姓槍手等人潛逃境外藏匿部分，亦將報請刑事局啟動國際合作方式，協調當地司法單位協助將其繩之以法。