高雄1家4口洗澡後「一氧化碳中毒」急送醫 疑因封閉陽台裝熱水器釀禍

高雄市鼓山區8日發生一氧化碳中毒事件，一家4口送醫治療，初步研判疑因封閉陽台裝設室外型熱水器，導致通風不良所致。（圖／示意圖，photoAC）

高雄市鼓山區大順一路一處民宅8日上午發生一氧化碳中毒事件，屋內一家4口出現頭暈、身體不適等症狀，消防局獲報後立即派遣4輛消防車、12名人力趕赴現場救援。

送醫的一家4口分別為28歲父親、27歲母親，以及5歲與4歲的兩名幼童，均意識清楚但出現頭暈症狀。救護人員現場初步處置後，將4人送往高雄市立聯合醫院，隨後再轉送高雄榮民總醫院進一步治療。

初步研判，事發原因疑為住戶在家中使用瓦斯熱水器洗澡時，因通風不良導致一氧化碳累積。現場發現疑將RF室外型熱水器裝設於封閉陽台內，燃燒不完全產生一氧化碳，進而造成中毒情形。

廣告 廣告

所幸事件及時發現並搶救，4人送醫後均無大礙，其中2名幼童已於9日出院，夫妻2人仍住院觀察，意識清楚，無生命危險。

消防局提醒，使用瓦斯熱水器時務必保持良好通風，室外型熱水器切勿安裝於室內或封閉空間，並建議加裝一氧化碳警報器，以降低中毒風險。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

親密後才知不是女友？郭書瑤被「我們不適合」一句話消失 情緒潰堤機上痛哭

「記憶體＋面板股」下周抓去關禁閉 處置期間一次看

拆分再創新高 這檔「綠能股」外資爆量衝漲停