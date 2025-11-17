高雄1死8傷車禍！菲籍男騎車外出理髮遭遇死劫

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市楠梓區昨晚發生死亡車禍，造成1死8傷慘劇，其中死者林姓騎士竟是菲籍男子，與台女結婚共同經營雜貨店，騎車外出理髮，沒想到遭遇死劫，令人不剩唏噓；檢警今將相驗確認死因。

73歲陳姓男子昨晚駕車經楠梓區德民新橋，違規右轉與林姓騎士發生碰撞後，連掃待轉區7輛機車，造成5男4女共9人被撞摔車，倒地受傷哀號，救護人員協助9人送醫，現場無人受困。

尤以林男首當其衝，車禍當下撞擊力道猛烈，被撞後人車向前滑行，出現顱內出血，送醫當下尚有意識，但到院後意識改變，轉為無呼吸心跳，經院方緊急搶救後，無奈仍宣告不治。

經查林男是菲籍男子來台，與台籍女子結婚後，取得永久居留證，2人共同經營東南亞雜貨店，平時會幫外籍勞工送便當，不料昨晚騎車外出理髮，卻在離家3公里處，慘遭撞擊傷重不治，夫妻從此天人永隔。

此外，車禍也造成2人骨折，其中1人出現血胸、肋骨及腳趾骨折，另1人腳趾骨折，其餘6人擦挫傷；警方初步認定陳男違規右轉，昨晚依過失致死罪逮捕陳男，移送橋頭地檢署偵辦。

