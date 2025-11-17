高雄1死8傷驚悚車禍畫面曝光 退休運將二度違規害命

高雄市一名73歲陳姓男子昨晚開車行經楠梓區德民新橋，違規右轉釀成1死8傷慘劇，警方今將陳男移送法辦。(記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名73歲陳姓男子昨晚開車行經楠梓區德民新橋，違規右轉釀成1死8傷慘劇，經查陳男是退休運將，2019年曾因違停害騎士從後追撞喪命，去年開車違規未停讓行人挨罰，不料這次竟違規撞死人。

陳姓男子為運將退休，昨晚開車回家途經楠梓區德民新橋，違規右轉與菲籍林姓騎士發生碰撞後，連掃待轉區7輛機車，造成5男4女被撞摔車，9人倒地受傷哀號，釀成1死8傷慘劇，其中林男為菲籍來台經營雜貨店，首當其衝送醫傷重不治，另有2人骨折傷重住院治療。

廣告 廣告

楠梓警方今將陳男依過失致死及過失傷害罪嫌移送法辦，經查，陳男過去為計程車司機，2019年曾因違停釀騎士從後追撞死亡，被依過失致死罪嫌送辦。

此外，陳男2年來交通違規5次，包括闖紅燈、不依號誌行駛、連續路段沒打方向燈等，陳男去年退休後，去年10月開車未停讓行人違規挨罰，不料這次開車回家途中，竟違規右轉撞死人。

檢警今相驗確認林男因車禍致頭部外傷、腹部挫傷、內出血，導致創傷性休克死亡，並召開臨時偵查庭，認定陳男涉嫌過失致死罪，諭令30萬元交保候傳。

【看原文連結】

更多自由時報報導

夜驚魂！高雄7旬翁下橋違規右轉殃及8機車 釀1死8傷

高雄1死8傷車禍！菲籍男騎車外出理髮遭遇死劫

高雄吊臂掛原木滑落 砸翻大貨車壓死工人

「你媽死了」男致電同居人兒子報訊 高雄警尋獲女屍調查釐清

