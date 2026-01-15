高雄1滑步車練習場坡度大 家長憂易摔傷、公園處籲守規

高雄聯興公園設有滑步車專用練習場，但近日有部分家長反映，練習場坡度過大且有部分破損縫隙，可能導致孩童摔傷。

無黨籍高雄市議員張博洋指出，「大部分來到這裡的小朋友，他們其實沒有在分車種，所以一般的腳踏車、越野的腳踏車、淑女型的小台腳踏車，甚至是滑步車，然後還有這種有板的滑板車，大家都會在這邊去使用。」

不只滑步車，有民代接獲陳情，使用滑板車更容易跌傷，現場車道旁就看到好幾台滑板車或腳踏車因毀損遭棄置，建議調整坡度。但其實練習場目前僅限滑步車使用，有家長擔憂，違規使用會導致孩童爭道摔傷，也有人認為應全面開放。

廣告 廣告

家長王小姐表示，「覺得是改成限定於騎腳踏車，因為滑步車還是蠻危險的，因為有坡度的滑步車還是蠻容易摔。」

家長吳小姐認為，「不要拘泥，因為這場地就開放，就讓小孩子玩，家長好好引導他們就可以。」

家長認為，孩童安全應由家長自行監督；公園處則表示，練習場設計僅適用於2至12歲孩童使用滑步車，其他車輛禁止進入，呼籲家長遵守相關規定。

高雄市工務局公園處主秘陳錦宏說明，「滑步車道設計依據相關團體建議，部分車道採凹凸起伏地形設計以增加其趣味性，查目前使用正常，無安全之虞。」

滑步車練習場設有許多標線及號誌，原是要讓孩童練習時也能學習交通規則，卻因坡度設計及部分違規使用狀況等引發爭議。公園處表示，會派人勸導、巡檢，若發現車道損壞會立刻修復。

更多公視新聞網報導

於社福機構長大勇敢追夢 旅日動畫師林鴻生返台鼓勵孩童

沙坑出現疑似鐵片尖銳物 台南仁德公園啟用2天急封閉

高雄大東公園公廁裝霧面玻璃 為呼應美景未料遮蔽效果差

