高雄1週2起一氧化碳中毒 消防局提醒熱水器安裝五要

（中央社記者張已亷高雄12日電）高雄上週發生2起一氧化碳中毒事故，造成8人送醫治療。高市消防局提醒，常見原因為燃氣熱水器安裝不當，民眾應依環境通風條件，選擇正確型式熱水器，注意安裝「五要」原則。

高雄市政府消防局危險物品管理科今天發布新聞稿說明，近日天冷，高雄上週發生2起一氧化碳中毒事故，研判是因將屋外式熱水器安裝於室內或通風不良陽台，總計造成8人出現頭暈不適等症狀，送醫治療，而去年同期則未發生類似事故。

廣告 廣告

消防局表示，依消防署統計資料，民國109年至113年燃氣熱水器一氧化碳中毒案件，約有79.51%在12月、1月及2月等氣溫較低月份發生；民眾常因燃氣熱水器安裝不當，使用時未保持環境通風，增加一氧化碳中毒風險。

消防局說明，常見居家一氧化碳中毒原因，主要是燃氣熱水器安裝不當，如將屋外式熱水器安裝於室內，或通風不良場所；或屋內式熱水器未正確裝設排氣管；另外，常見民眾將屋外式熱水器裝設於陽台，卻加裝窗戶或陽台堆積雜物、晾曬衣物等，造成空氣不易流通，同樣存在一氧化碳風險。

消防局提醒，民眾應注意選用貼有CNS檢驗合格標示熱水器，依通風條件選擇正確型式熱水器，由合格承裝業技術士安裝，定期檢修或汰換熱水器等，遵循「要安全品牌」、「要正確型式」、「要安全安裝」、「要定期檢修」、「要保持通風」五要原則。

消防局呼籲，民眾若使用燃氣熱水器或爐具時，出現頭暈、頭痛、噁心、嘔吐等症狀，應警覺可能是一氧化碳中毒，應立即停止使用，打開門窗通風，並離開現場前往室外，身體不適時應撥打「119」求助。（編輯：陳仁華）1150112