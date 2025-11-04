高雄10大傳說「舉牌姐」參選市議員？本尊親回9字

政治中心／楊佩怡報導

過去網友曾評選「高雄十大傳奇人物」，包括移動城堡伯、仁武歌王、旗山熱褲男、舉牌姐柳淑芳、水果阿嬤等人。其中，舉牌姐柳淑芳經常出沒在高雄人來人往的路口，舉牌宣示反共愛台理念，也曾7度參選高雄市區域立委、議員、里長。2023年才透露因負債累累，為了尊嚴生活、不再參選的她，近日又傳出她將重出江湖參選下屆高市議員選戰。對此，本尊親口回應了。





高雄10大傳說「舉牌姐柳淑芳」將選市議員？本尊親回9字「參選原因」全說了

柳淑芳為高雄10大傳奇人物之一，過去曾7度參選高雄市區域立委、議員、里長。（圖／翻攝自柳淑芳臉書）

廣告 廣告

身為高雄10大傳奇人物的柳淑芳，經常能在高雄街頭看見她舉牌的身影，她主張力挺台獨、反抗中共，也曾7次參加選舉，從38歲一路選到現在，不過她在2023年時表示因負債，所以不再參選，同時也想在退休之前將貸款還清，好好過生活。不過，近日卻有消息傳出，她將參選下屆高市議員選舉，引發各界熱議。

高雄10大傳說「舉牌姐柳淑芳」將選市議員？本尊親回9字「參選原因」全說了

柳淑芳透露有考慮要參選下屆高雄市議員，不過目前還在評估。（圖／翻攝自柳淑芳臉書）

對此，根據《自由時報》報導，柳淑芳坦言最近有許多飲料店老闆詢問她會不會參選下屆議員，她則回應對方：「有可能、有認真在考慮」。柳淑芳近一步透露，因為今（2025）年底有機會將貸款還清，明年退休會有一筆退休金，同時這也是養老金，到時如果參選，就不需要跟銀行借錢。但因未考慮到物價和通膨，她不確定養老金需多少才夠，所以目前還在評估。柳淑芳強調，守住台灣、台灣平安是她一生願望，只有透過選舉機制，她才能將愛台灣、愛高雄的想法分享給更多鄉親。

高雄10大傳說「舉牌姐柳淑芳」將選市議員？本尊親回9字「參選原因」全說了

柳淑芳曾在高雄市立委候選人抽籤會上當眾脫去外衣，雖裡面有穿，但還是被趕下台。（圖／民視新聞資料照）





原文出處：高雄10大傳說「舉牌姐柳淑芳」將選市議員？本尊親回9字「參選原因」全說了

更多民視新聞報導

中國狂發台灣衛星照「竹科也被拍」！美媒示警了

吊車大王盼賴總統簽《兩岸和平條例》！掀兩派網論戰

館長：最好的國防是都是中國人 鍾佳濱回嗆「這1句」

